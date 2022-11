Atletica. Marathon Club presente con Daniele De Vivo a New York

Non poteva mancare alla 51° edizione della maratona di New York il collezionista di maratone Daniele De Vivo, atleta del Marathon Club Isola d’Ischia. Oltre cinquantamila i podisti presenti con il portacolori isolano giunto alla sua trentanovesima (!) maratona in carriera, quinta partecipazione a New York. 4h35′ il riscontro cronometrico del runner del Marathon Club che ha un pò sofferto negli ultimi quindici chilometri per la grande umidità ed il caldo presenti ma, spinto anche dai continui incitamenti del numerosissimo pubblico presente, è giunto al traguardo in discrete condizioni.