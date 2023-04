Atletica. Luigi & Marco Trani in evidenza alla mezza maratona di Torino

Si sono svolte domenica a Torino in una giornata dal clima gradevole l’ottava edizione della Mezza di Torino, gara internazionale sulla distanza dei 21km e 097 mt. e la Tutta Dritta, gara sulla distanza dei dieci chilometri. Alla prestigiosa kermesse hanno preso parte circa quattromila cinquecento atleti suddivisi tra le due distanze ( millecinquecento sulla mezza e tremila sui dieci chilometri). Un percorso pianeggiante e lineare per entrambe le distanze ha consentito la realizzazione di buoni riscontri cronometrici.

Alla competizione sui 21 km e 097 mt hanno preso parte due portacolori del Marathon Club Isola d’Ischia: il veterano Luigi Trani ed il figlio, l’astro nascente Marco Trani. Luigi Trani, dopo circa quindici anni, è tornato a cimentarsi sulla mezza maratona chiudendo la sua prova in 1h54’58” ottenendo un lusinghiero decimo posto nella categoria SM65, al termine di una gara regolare con un finale in crescendo. Grande soddisfazione per il personal best sulla distanza per Marco Trani in 1h33’20” con una gara a ritmo costante. Ora Marco potrà dedicarsi a migliorare le sue performances sulla gara corta ( dieci chilometri).