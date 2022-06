Atletica. Lombardo, Esposito e Venza in evidenza alla “Corriamo nel mito”

Un caldo umido ha accolto, giovedì 2 giugno, i circa cento partecipanti alla 18° edizione della “Corriamo nel Mito”, gara podistica di km.11,2 con un suggestivo percorso di km.5,6 da ripetere due volte lungo i laghi Lucrino e Averno con tratti di sterrato e basolato. Da segnalare i premi per gli atleti con prodotti alimentari di notevole entità. In campo maschile erano presenti due portacolori del Marathon Club Isola d’Ischia: Gerardo Lombardo che ha conquistato un ottimo decimo posto nella classifica generale chiudendo la sua prova in 45’58” (media di 4’06” al km.) dopo una gara veloce nei primi sette chilometri e con un calo negli ultimi chilometri dovuto al gran caldo che gli ha fatto perdere una trentina di secondi. Alessandro Venza ha terminato in 51’10” (media di 4’34” al km.), diciannovesimo in classifica generale, un risultato inferiore alle sue aspettative dopo gli ultimi allenamenti svolti, con il clima umido che ha condizionato la sua prestazione soprattutto nella seconda metà di gara. In campo femminile Graziella Esposito è giunta al traguardo in 49’40”, (media di 4’26” al km.) seconda nella classifica generale e sedicesima assoluta al termine di una gara abbastanza regolare. Le soddisfacenti prestazioni dei nostri atleti hanno consentito al Marathon Club di ottenere un lusinghiero quarto posto nella classifica di società su trentacinque squadre presenti.

Il Marathon Club Isola d’Ischia è lieto di annunciare, per domenica 25 settembre, il ritorno della gloriosa “Ischia Run”, gara podistica sulla distanza dei dieci chilometri, in collaborazione con la Brutal Project.