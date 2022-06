Atletica. Isacchi ancora presente alla 100 Km del Passatore

Dopo la fine della pandemia è tornata a disputarsi la gara di ultramaratona più famosa in Italia e non solo: la 100 chilometri del Passatore, giunta alla 48° edizione, con partenza presso piazza della Signoria di Firenze ed arrivo a Faenza dopo aver attraversato l’Appennino tosco emiliano lungo un percorso in salita nella prima metà con il passaggio del Passo della Colla situato a 954 mt. di altezza e con una seconda parte in lenta discesa fino a Faenza.

Anche quest’anno Marco Isacchi (nella foto con il n.1353) l’ultramaratoneta del Marathon Club Isola d’Ischia, ha preso parte alla manifestazione collezionando la sua diciannovesima partecipazione. A dire il vero la sua presenza è stata in forse fino agli ultimi giorni per problemi fisici poi, grazie alla preziosa consulenza del dottor Sebastiano Impagliazzo, è riuscito a presentarsi ai nastri di partenza.

Il nostro atleta, accompagnato dall’amico Altero conosciuto durante la prima partecipazione e con il quale ha corso tutte le edizioni alle quali ha partecipato, alternando tratti di corsa e di cammino veloce, ha portato a termine ancora una volta questa durissima gara chiudendo la sua prova in 18h53m, stanchissimo ma felice di essere giunto al traguardo ancora una volta, la diciannovesima. Complimenti Marco!

Il Marathon Club Isola d’Ischia è lieto di annunciare, per domenica 25 settembre, il ritorno della gloriosa “Ischia Run”, gara podistica sulla distanza dei dieci chilometri, in collaborazione con la Brutal Project.