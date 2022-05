Atletica. Graziella Esposito sul podio a Salerno

Sabato e domenica scorsi si sono disputate due prestigiose gare alle quali hanno preso parte sei atleti del Marathon Club Isola d’Ischia. Copertina per Graziella Esposito che nella “Salerno Corre” (gara sulla distanza dei dieci chilometri, lungo un percorso piatto che coinvolgeva anche il suggestivo lungomare salernitano), ha conquistato il secondo posto nella categoria SM50 su quarantotto partecipanti con l’ottimo riscontro cronometrico di 43’13” dopo una gara molto regolare.

A Caivano sabato pomeriggio si è disputata la quinta edizione del “Trofeo Mondial Service”, organizzata dalla Caivano Runners, competizione sulla distanza dei dieci chilometri lungo un percorso abbastanza lineare con la presenza di un paio di cavalcavia. Circa novecento gli atleti partecipanti che hanno dato vita ad una manifestazione dall’alto livello tecnico con oltre ottanta podisti che hanno corso ad un ritmo inferiore ai 4′ al chilometro. Il vincitore è stato Daniele Meucci, medaglia d’oro di maratona agli Europei di Zurigo 2014, in 30’50”. Erano presenti per il Marathon Club i due atleti di punta del team isolano: Gerardo Lombardo – che ha terminato in 40’17” – e Giovanni Castaldi in 40’38”. Risultati influenzati dal caldo umido presente per Gerardo e da un infortunio che ha fermato per tre settimane Giovanni. Marco Trani, astro nascente del Marathon Club, ha stabilito il suo record personale in 43’10” dopo una gara regolare con un avvio molto veloce.

Sfortunata la gara di Luigi Trani che stava correndo ad un ritmo di circa 5′ al chilometro quando ha smarrito il chip cronometrico ed ha perso un paio di minuti per ritrovarlo e rimetterlo al suo posto concludendo in 52’14” e riuscendo comunque a centrare un buon nono posto nella categoria SM65 su trentotto partecipanti. Per la gioia dei compagni di squadra e non solo registriamo il ritorno alle competizioni del veterano del Marathon Club Alessio Ambra dopo oltre tre anni di assenza che è giunto al traguardo in 56’31” classificandosi al decimo posto nella categoria SM70.