Atletica. Brillante Marathon Club alla “Crispano Corre”

Brillanti performances degli atleti del Marathon Club che hanno partecipato alla ottava edizione della Crispano Corre, gara podistica sulla distanza di km. 10,200 svoltasi a Crispano (Napoli), lungo un circuito pianeggiante da ripetere due volte.

Quattro i portacolori del Marathon Club Isola d’Ischia che hanno preso parte alla manifestazione: Alessandro Venza, Claudio Di Iorio, Raffaella Barbieri e Inna Buono. Alessandro Venza, dopo la gara del due giugno a Lucrino, si migliora di circa quattro minuti terminando in 42’55 (media di 4’12” al chilometro), con una gara dal ritmo costante e mette nel mirino il muro dei quattro minuti al chilometro; Claudio Di Iorio è giunto al traguardo in 46’05” (media di 4’37” al chilometro), molto soddisfatto di aver centrato l’obiettivo che si era proposto; Raffaella Barbieri dopo mesi di stop a causa di un serio infortunio alla schiena con allenamenti ripresi a settembre centra un buon quarto posto nella categoria SF35 con il tempo di 52’35” (media di 5’09” al chilometro) a circa un minuto dal suo record personale; Inna Buono ,alla sua seconda gara in assoluto, si migliora in maniera netta di cinque minuti con il tempo di 55’22” (media di 5’25” al chilometro) e classificandosi al decimo posto nella categoria SF45. I premi vinti da Raffaella ed Inna erano costituiti da confezioni di vino.

Nella foto da sx: Venza (n.680); Barbieri ( n.677); Buono (n.679); Di Iorio (n.678)