Atletica azzurra super a Tokyo: argento Battocletti, bronzo Fabbri

Non soddisfatto invece Jacobs. Per lui terzo tempo nella sua batteria, in 10″20. “Sono qui e sono contento per esser riuscito recuperare da tutti i problemi degli ultimi tempi. Le sensazioni erano buone. L’importante era passare il turno ma non mi sono piaciuto: sono stato un pò pensate. Ho sbagliato dal primo all’ultimo passo”, ha detto il velocista italiano, domani al via nelle semifinali, in cerca del pass per un’altra storica finale.
Delusione e shock, infine, per Iapichino. Per lei 6.56 come miglior misura odierna: non è ammessa alla finale. “Credo che adesso bisogna analizzare tutto bene con calma. Non voglio parlare ora della gara, che si commenta da sola. Sono sotto shock, non ho emozioni: per questo preferisco parlare dopo”, ha detto la doppia figlia d’arte. L’Italia è quinta nel medagliere dopo la prima giornata della kermesse iridata.
