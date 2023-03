Atletica. 12 Forti e Veloci presenti alla 10^Napoli City Half Marathon

Nuovo personale sulla distanza per Marco Conte, esordio per Claudia Iannotta e Lucia Costea. Domenica 26 febbraio, doveva essere una mattina di pioggia ed invece i circa 3.500 atleti hanno corso la 10^ edizione della Napoli City Half Marathon senza disagi meteorologici. Alla gara hanno partecipato anche 12 atleti della squadra isolana Forti e Veloci, tra loro c’è stato l’esordio sulla distanza delle sue nuove tesserate Claudia Iannotta e Lucia Costea. Con l’aiuto di Giovanni Iacono, Claudia ha chiuso in 1.55.18 . Nonostante un fastidio muscolare Lucia chiude in 2 ore e 3 minuti.

Nuovo personale sulla distanza per Marco Conte che chiude in 1.27.48 continuando il suo miglioramento, considerata la sua giovane età ha ancora ampi margini di miglioramento. Ottima prova per Michele Di Maio che si avvicina nuovamente sui sui migliori tempi con il crono finale di 1.32.24. Confermano il buon stato di forma Vito Amalfitano, Nello Del Deo e Francesco Mattera con rispettivamente il crono si 1.44.01, 1.48.41 e 1.50.24. Costanti nelle loro gare Giuseppe Romeo e Vito Russo con il crono di 1.58.03 e 2.02 . Questa mattina c’è stato anche l’esordi con i colori isolani per Nello Calise ed Antonio Russo, che hanno fatto quasi tutta la gara insieme , chiudendo con il tempo di 1.57 ed 1.58. A breve ci saranno altre gare con i nostri atleti presenti al nastro di partenza.