Atalanta travolge Frosinone 5-0, Gasperini vede la Champions

BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale che rilancia le ambizioni Champions dell’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini vince 5-0 contro il Frosinone grazie alle reti di Koopmeiners (rigore), Ederson, De Ketelaere, Zappacosta e Holm e sorpassa il Bologna andando a -1 dal quarto posto. Quinta sconfitta per il Frosinone, ora a sole due lunghezze dalla zona retrocessione. Niente calcoli, Gasperini ha scelto la miglior formazione possibile con Scamacca unico riferimento offensivo supportato De Ketelaere e Koopmeiners, Di Francesco ha invece risposto con un 4-3-2-1 poco offensivo, in attacco spazio a Cheddira con Soulè sulla trequarti. La partita è durata praticamente un quarto d’ora, al 6′ di gioco Holm si è procurato un calcio di rigore (fallo di Lusuardi) trasformato poi da Koopmeiners, al suo quarto centro consecutivo in tre partite. Il gol incassato ha demoralizzato un Frosinone che nel giro di un minuto ha subito altre due reti: Ederson è stato abile a sfruttare un traversone di Ruggeri, De Ketelaere ha scaricato un tiro da limite imparabile per Turati. Il terzo gol bergamasco è stata una sorta di sentenza, soltanto Mazzitelli ha cercato di dare una scossa ai suoi con un paio d’inserimenti: il primo è stato intercettato da Carnesecchi, la seconda conclusione si è invece persa sopra la traversa. Nella ripresa gli ospiti non sono riusciti a dare quel cambio di passo che ci si aspettava, l’Atalanta ha semplicemente gestito il vantaggio senza mai rischiare: a dieci minuti dal termine Ghedjemis ha provato la conclusione dalla distanza, ma Carnesecchi si è disteso evitando di fatto la rete del numero 29 ospite. A chiudere la serata sono stati prima Zappacosta e poi Holm per il 5-0 finale. Ad assistere alla decima vittoria stagionale anche il co-chairman Sephen Pagliuca.

