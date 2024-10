Atalanta-Monza 2-0, Samardzic e Zappacosta in gol

BERGAMO (ITALPRESS) – Quarta vittoria consecutiva e un’altra notte nella parte alta della classifica. L’Atalanta vince 2-0 contro il Monza grazie alle reti nel secondo tempo di Samardzic e Zappacosta: 19 punti per la squadra di Gasperini, impegnata domenica all’ora di pranzo contro il Napoli capolista. Mastica amaro la squadra brianzola, in partita per oltre 70 minuti: col Milan servirà dare una svolta per smuovere la classifica. Chi si aspettava una gara simile a quella contro il Verona è rimasto deluso, complice anche una linea difensiva, quella del Monza, schiacciata sulla propria area di rigore. L’Atalanta ha provato subito a prendere in mano il pallino del gioco, ma le occasioni costruite sono arrivate col contagocce: la girata di Retegui, debole per impensierire Turati, e la fucilata imprecisa di De Roon non hanno di certo dato una scossa a una gara spesso spezzettata e influenzata dalle continue perdite di tempo da parte dei brianzoli. Una sola conclusione pericolosa per la squadra di Nesta, Carnesecchi però è riuscito a respingere il tiro di Bianco dalla distanza. Nel secondo tempo Gasperini ha mandato in campo Lookman cercando di dare maggiore imprevedibilità con Samardzic. Il serbo ci ha impiegato 25 minuti per sbloccare la partita: prima il dribbling nell’area piccola, poi la conclusione centrale ma improvvisa che ha fulminato Turati. Dopo la rete i nerazzurri hanno trovato maggiore fiducia, l’ex Udinese ha sfiorato anche la doppietta personale. A chiudere la sfida, al 43′, è stato Zappacosta: l’esterno azzurro si è accentrato trovando il gol in buca d’angolo, un vero e proprio tiro da tre punti che ha regalato la quarta vittoria ai bergamaschi. Proteste invece da parte del Monza a cui è stato annullato un gol di Vignato per una spinta di D’Ambrosio su Ederson.

– Foto Image –

(ITALPRESS).