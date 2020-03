Atalanta a caccia dei quarti di Champions, Gasperini “No a sorprese”

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Atalanta a Valencia per il ritorno degli ottavi Champions di domani sera (ore 21). A causa del coronavirus, il ‘Mestalla’ sara’ vietato alle tifoserie. Il team di Gian Piero Gasperini scendera’ in campo forte del 4-1 dell’andata, l’equivalente di un paracadute di notevole spessore. Al tempo stesso, pero’, i nerazzurri sono consapevoli che gli avversari si appelleranno ad ogni energia (fisica e mentale) per ribaltare i pronostici della vigilia. L’ultimo impegno di campionato la formazione orobica l’ha disputato domenica 1° marzo mettendo letteralmente al tappeto il Lecce (in trasferta) con il punteggio tennistico di 7-2. Anche a Valencia l’attacco atalantino non dovrebbe deludere le aspettative, considerando che capitan Papu Gomez e compagni in campionato vantano la stupefacente media di 2,5 reti a partita. Conoscendo, poi, il Dna calcistico di Gasperini la squadra, nonostante il confortante scarto di gol certificato il 10 febbraio a Milano, non adottera’ una tattica all’insegna della prudenza. “Certo, un risultato come quello dell’andata aumenta la nostra fiducia. Ma dobbiamo segnare, rimanere concentrati e difendere bene, non voglio sorprese – il commento alla vigilia del tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini – Il risultato dell’andata? E’ un fattore psicologico su cui stiamo lavorando, perche’ sembra che ci sentiamo a nostro agio e pensiamo che il lavoro sia finito quando ancora non lo e’. I ragazzi sono stati fantastici all’andata, ma non festeggero’ nulla sino alla fine della partita”.

(ITALPRESS).