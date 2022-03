Assurdo! Rubati i cestini della “P.A.S.” per la raccolta di cibo canino

Ugo De Rosa | Siamo veramente alla frutta! Nel corso degli anni, abbiamo assistito, ad Ischia – ove, purtroppo, per ragioni storiche, non regna un vero “spirito di cooperazione” – a tantissime manifestazioni di invidia, rivalità, antagonismo, ignoranza, protervia, megalomania, insolenza, stupidità, furfanteria, ignominia, maleducazione, ma mai immaginavamo di dovervi raccontare cose del genere!

Approfittando degli orari di massimo affollamento e della disattenzione degli addetti ai controlli, ignoti imbecilli (non riusciamo a trovare un altro termine) hanno sottratto i cestini per la libera raccolta di cibo animale, collocati – col consenso dei proprietari degli esercizi commerciali – nelle pertinenze di alcuni tra i principali supermercati isolani. Taluni di questi imprenditori, risultano persino iscritti alla P.A.S..

Le derrate, derivanti da donazioni spontanee dei clienti, sarebbero state destinate a sfamare i tanti quadrupedi randagi o disabili (a cui, nelle ultime settimane, si stanno aggiungendo i cani e gatti al seguito dei rifugiati ucraini) assistiti dai volontari della “P.A.S. PRONATURA-Pan Assoverdi Salv.”

In attesa di formulare una circostanziata denuncia, per furto – con l’aggravante dei motivi “abietti e futili” – all’Autorità Giudiziaria (i contenitori in plastica, benché di modico valore, erano di proprietà della “P.A.S.”) i dirigenti dell’organizzazione ecologista stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo voci, non confermate, sembrerebbe addirittura che la giovane attivista di una piccola neonata compagine isolana, “concorrente” della “Pan Assoverdi Salvanatura” – forse “infastidita” dai crescenti successi, riscossi dalla “consorella” nata nel 1989 – avrebbe provato a giustificare l’ignobile gesto, asserendo: “in una vecchia lettera, confidenziale, esibita da un bagnino isolano – revocato, due volte, dal nucleo delle guardie giurate zoofile – risulta che il circolo di Romano ed Esposito non fa più parte della Federnatura piemontese”!!!

Durissima la replica dei danneggiati, ai quali arriva l’aperta solidarietà popolare, dai principali social net europei (Facebook, Instagram, Twitter, Tic Toc, Telegram).

“Era dai tempi – dice, a nome della “P.A.S.”, Rino Romano, visibilmente amareggiato – della dissoluzione della prima storica Sezione WWF Ischia (1990) che non assistevamo a simili idiotaggini o miserie umane! Ci fanno sorridere i paragoni tra i neo-maggiorenni ed i filantropi socialmente impegnati, sul territorio, da 40 anni. A che scopo fomentare illazioni su vicende trite e ritrite, sul conto di chi opera in una casa di vetro? Al marchio P.A.S. Pronatura, in corso di registrazione, si applica l’art. 2571 cod. civile. A beneficio dell’opinione pubblica, in buonafede, precisiamo: da oltre tre lustri, il rassemblement autonomo, apolitico, che – con altri amici – ci onoriamo di aver fondato 33 anni fa, non conserva più legami con la Federnatura Italica dei sigg. Furlani-Daclon-Del Mastro. Troviamo infantile speculare sul fatto che gli agenti giurati della Pan Assoverdi Salv. – prima di aderire alla L.A.C. – collaborassero con l’eterogeneo “network” torinese-felsineo. Come chiarito, a voce, innumerevoli volte e cristallizzato nell’atto, registrato presso l’Ag. Entrate, il 6 settembre 2006, al n. 1041: “in via sussidiaria, per le attività ittico-venatorie-zoofile, l’ente Pan Assoverdi Salvanatura di Ischia, assume in proprio la denominazione “P.A.S. PRONATURA”, a prescindere dall’adesione a soggetti terzi, federazioni, aggregazioni, strutture nazionali o internazionali”.

“Invitiamo i lettori – conclude Romano – a diffidare da coloro che non risultano formalmente affiliati al Registro del Terzo Settore. Per fortuna, non ci troviamo nelle condizioni di Ucraina, Nigeria, Sudan, Libano, Yemen. I tantissimi supermarkets della provincia napoletana sono tutti aperti. Quindi, chi volesse doppiare la raccolta, è pregato di farlo altrove, lasciando in pace i nostri bidoni! Siamo curiosi di vedere se le insulse consorterie – incapaci di elaborare proposte originali – che oggi tentano di boicottarci, esisteranno ancora nel 2055. Non tollereremo ulteriori interferenze o sovrapposizioni. Ci vediamo costretti a chiedere, alle amministrazioni pubbliche, di interrompere ogni collaborazione con i gruppuscoli privi di alcun riconoscimento, non in possesso dei requisiti di legge per essere ammessi al R.U.N.T.S.”

Se è vero, com’è vero, che la serietà di un preteso “impegno sociale” si misura nel tempo, chiunque abbia i capelli bianchi può testimoniare, sull’isola, la perdurante nascita – magari alla vigilia di competizioni elettorali – di camarille rivelatesi autentiche “meteore”. E’ di ieri l’intervista a “Il Mattino” del dott. Giovanni Tagliaferri (coordinamento comunità minorili). Tagliaferri denuncia la rapida ramificazione di losche pseudo-associazioni umanitarie: esse chiedono soldi per servizi inventati, in danno dei profughi sarmati.

Rimane da aggiungere che, a suffragare l’altruismo della “P.A.S.” (e prim’ancora della Sez. WWF Ischia) – nettamente antitetico con gli atteggiamenti delle “viperette del 2022” – nel periodo (1986-1990) in cui la ONLUS locale pubblicò un simpatico bollettino cartaceo, come inserto del quindicinale “Ischia Oggi”, diede ampio spazio alle altre forze sociali, operanti del territorio ed anzi favorì la gestazione di “nuove leve”. Insomma, largo alle novità, ai sani entusiasmi giovanili, alle forze fresche – se non mostrano segni d’instabilità psichica – ma “attenti a non confondere un ipermercato con una bancarella, oppure Soleil Sorge con Meryl Streep”!!!