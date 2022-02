Assunzioni pre elettorali per Dionigi, c’è una piccola lista

La giunta di Barano ha approvato la Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024 e per l’anno 2022 come di seguito:

1 unità D a tempo pieno e indeterminato nel Settore Tecnico; 1 unità a tempo pieno e indeterminato di una categoria D1 nel Settore Paesaggio; 1 unità a tempo pieno e indeterminato di una categoria D1 nel Settore Amministrativo;

Di assumere per l’anno in corso n° 3 unità di agenti di Polizia Municipale a tempo pieno e determinato per massimo mesi 10 ciascuno anche previa attenzione a graduatorie di altri enti nelle more del completamento della procedura di assunzione di n° 5 agenti di polizia municipale a tempo interminato attualmente in corso;

Di ricoprire, anche per l’anno corrente, i posti di categoria D relativi ai Settori V e VIII con incarichi ex articolo 110 comma 1 D.Lgs 267/2000, rispettivamente a tempo pieno e determinato e part-time al 50%;

Di confermare l’attuale composizione dell’Ufficio di Staff ex art. 90 TUEL a supporto al Sindaco e alla Giunta per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo dell’organo politico, di cui alla Delibera di G.C. n. 71 del 25/06/2021, composto da n. 1 unità categoria giuridica D, economica D1, assunta con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, e da n. 1 unità, assunta con contratto di lavoro a tempo determinato part-time 50% categoria giuridica C, economica C1;

di dare atto che sono in corso le assunzioni già programmate nel fabbisogno 2020/2022 riferite all’anno 2020: cinque unità a tempo part time al 50% ed indeterminato di categoria C nel Settore Vigilanza; 1 unità a tempo pieno e indeterminato di categoria B nel Settore Amministrativo.

Una scelta che arriva allo scadere dei cinque anni da sindaco di Dionigi Gaudioso e che sono la via per garantire anche gli amici della lista che, oggi, riescono a mettere qualche punto. Intelligenti pauca.