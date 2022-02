Assunzioni & nomine. Fenina, Silvitelli e Gibì: ecco il podio di “Sanvigile” a Casamicciola

Ida Trofa | Talmente perfetto che niente riesce a intaccarlo. Almeno fin qui è stato così e nulla dovrebbe poter intaccarne il prosieguo Ci hanno messo tre anni, alla fine, o quasi, potrebbero giungere alla sua definizione.

Fenina- Silvitelli- Castagna non è il podio di Sanremo 2022 appena conclusosi con l’all-in, di tutto, polemiche incluse, ma il Sanvigile di Casamicciola Terme, apertosi e proseguito con il classico #Agentegate.

I nomi degli aspiranti alla divisa ci competete della locale Polizia Municipale sono esaminati da mesi e mesi. Non sono bastate tre commissioni, o almeno la commissione nominata in prima battuta non è quella giunta a conclusione dei lavori. Il posto è ambito a tal punto che si sprecano le illazioni e le scommesse sul fortunato vincitore. Al momento non c’è modo di fare dietrologia, non è sorta, ancora, alcuna polemica o almeno non decolla.

Il Paese è stanco delle chiacchiere e si arreso persino dinanzi al solito andazzo dei concorsi pubblici. Eppure, dagli ambienti trapela qualche indiscrezione. E malelingue parlano dei soliti piazzamenti di favore nella lista buona del concorsino. Fenina Senese, Peppe Silvitelli e Giovan Battista Castagna, per il popolo Gibi, spingono per le prime linee e se l’assessore al traffico si contende la sfida del favore con il primo cittadino anche l’assessore espressione del terremoto, che fin qui poco o nulla ha fatto per il terremoto, fa pesare la sua fedeltà alla causa degli equilibri di maggioranza e sgomita per avere e dire. Tutti chiedono un posto in prima fila, chi per i secondo geniti, chi per i congiunti illustri. In questa contesa a spuntarla potrebbe essere proprio Fenina, anche sei quiz sono affidati alla società “Tempi Moderni”,

mentre solo un piazzamento d’onore dovrebbe essere riservato agli altri congiunti illustri dell’amministrazione casamicciolese che ambiscono ad un posto di prima fascia nel concorso utile poi per le assunzioni altrove.

Lo ricordiamo per il bando erano 81 gli aspiranti ed 1 sola la divisa disponibile

Al termine di una vera e prova epopea amministrativa il concorso pubblico per l’assunzione di 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno cat. C/c1 di istruttore di vigilanza a Casamicciola Terme rischia, tra una spintarella e l’altra alle istruttorie, di giungere alle battute finali. La lista di ammissione ed esclusione dei candidati c’è. Manca solo l’esito della batteria! Il numero di candidati superiore a 30, come abbiamo già scritto, ha reso necessario affidarsi ad una società specializzata in concorsi e test a risposta multipla. A renderlo noto è il segretario generale Anna Li Pizzi.

Un bando partito, lo ripetiamo, tre anni fa con determinazione n. 738 del 20 dicembre 2019 e che in queste ore pare poter trovare l’accordo giusto per la nomina. Sono servite diverse revisioni dello spartito ed il cambio di almeno tre componenti della commissione per arrivare ai nomi dei fortunati ammessi. Basterà la carica di una batteria. Della spa di Conegliano a mettere al posto giusto tutti i vecchi e nuovi volti del coro, uomini e donne che ambiscono ad essere parte del corpo Uigili Urbani. Non mancano i nomi eccellenti con appartenenze politiche e para politiche ma è cosa nota e anche compassata. Alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande erano pervenute 84 domande. A conclusione dell’esame operato dagli uffici comunali sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, risultano ammessi 81 candidati ed esclusi soli 3 candidati per irregolarità non sanabili nella presentazione della documentazione. Tra questi 1 solo candidato sarà vigile a Casamicciola, qualcun altro magari deciderà di emigrare altrove, dove le graduatorie vigenti sono condivise e sfruttate.