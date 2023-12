Assunzioni, la folle corsa di Giosi entro il 31 dicembre. Poi iniziano i dolori per il comune di Casamicciola

Gaetano Di Meglio | Questo Capodanno, per Casamicciola, sarà un Capodanno nero. Dal 1° gennaio 2014, infatti, il comune termale rientrerà tra i comuni deficitari ex art. 243 TUEL a seguito dell’approvazione dell’ultimo bilancio e, di fatto, dovrà fare i conti con le limitazioni della norma che mettere a “stecchetta” i comuni che non gestiscono bene le proprie risorse.

Una brutta notizia che, tra l’altro, lo stesso Comune aveva evidenziato nella difesa contro il ricorso dell’assistente sociale esclusa per il “gioco della laura”.

L’avvocato Alessandro Barbieri, che nonostante la pronuncia del TAR, ha portato a casa un risultato importante nel complesso, ha evidenziato al Tribunale: “Diversamente, per il Comune resistente discenderebbe un vulnus grave ed irreparabile discendente dalla sospensione della procedura, che condurrebbe all’inevitabile blocco delle assunzioni degli assistenti sociali, con grave pregiudizio anche del pubblico interesse in un settore particolarmente delicato. La copertura dei posti messi a concorso è infatti prevista nel fabbisogno organico del Comune di Casamicciola, come si rileva dalla Delibera depositata unitamente alla presente memoria. La predetta previsione è formulata sulla base delle capacità assunzionali previste per l’anno 2023 in base ai vincoli imposti dalla normativa vigente.

Vincoli che, come si deduce dalla motivazione della delibera di approvazione del piano del fabbisogno del personale, nonché dalla documentazione versata in atti, se non rispettati comporteranno l’inutilizzabilità dei residui assunzionali degli anni precedenti e, dunque, il presumibile blocco delle assunzioni anche con riferimento alla figura dell’assistente sociale. In caso di mancato rispetto della scadenza indicate nel Piano del Fabbisogno del Personale per l’assunzione degli assistenti sociali (31.12.2023) il Comune sarebbe costretto a riorganizzare tale fabbisogno sulla base dei vincoli economici imposti dalla normativa sopravvenuta.

Ciò assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che il Comune di Casamicciola è risultato essere un ente deficitario ex art. 243 T.U.E.L. a seguito dell’approvazione dell’ultimo bilancio. In ragione di tale ultima circostanza, ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2023 le spese per assunzioni di personale devono rientrare tra le spese correnti che gli Enti possono impegnare in esercizio provvisorio (art. 163, comma 3, del TUEL), purché siano già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario (art. 21-bis, comma 1). Il mancato rispetto dei predetti vincoli ed il conseguente blocco delle assunzioni condurrebbero, inevitabilmente, ad un grave vulnus per i soggetti che fruiscono dell’assistenza sociale nel Comune di Casamicciola, i cui servizi hanno assunto particolare rilevanza a seguito dello stato di emergenza che connota i luoghi da oltre un anno (terremoto 2017 ed alluvione 2022). Danno, quest’ultimo, certamente non ristorabile”.

Questa premessa è necessaria per capire anche le scelte di Giosi Ferrandino in questo frangente di fine 2023.

E così, entro il 31 dicembre – ultima data – il comune di Casamicciola si doterà di ben 16 nuovi dipendenti: 4 nuovi D amministrativi, 4 nuovi D tecnici, 1 amministrativo, 2 assistenti sociali, 4 dirigenti con il 110 e un componente dello staff art. 90. Una infornata assunzionale impattante ma, legge alla mano, necessaria per il funzionamento del comune isolano che, più di tutti, ha bisogno di gente a “lavorare” e non di peones che si fanno la guerra inseguendo il capocchione di turno che li protegge.

E così Giosi Ferrandino ha sfornato altre due procedure assunzionali, questa volta a tempo determinato, che dovranno cambiare il senso di marcia del comune termale.

La prima è quella che prevede la formazione di Short List per l’individuazione di: Funzionari TECNICO (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione); Funzionari AMMINISTRATIVO (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione); Funzionari CONTABILE (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione); Funzionari di VIGILANZA (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione). I candidati (questa volta non serve il concorso!) dovranno essere presenti al colloquio fissato per il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 11:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti. Per queste scelte vale l’intuitu personae del sindaco e la durata dei rispettivi contratti è legata alle sorti dell’amministrazione comunale stessa. Scadono quando finisce il mandato sindacale del primo cittadino.

Diversamente, invece, l’altra selezione.

Il comune, infatti, ha avviato un ulteriore bando di selezione per l’assunzione di n. 1 Funzionario E.Q. (ex categoria D) tempo pieno e determinato per mesi 12, ai sensi dell’art. 90, del D.Lgs. n. 267/2000. L’oggetto dell’incarico è quello dello Staff del Sindaco.

Per questa assunzione, che non prevede short list, ovvero una lista di nomi da quali il sindaco potrà scegliere anche in futuro secondo i “residui assunzionali”, il bando stabilisce i criteri di valutazione e convocazione candidati “Successivamente alla scadenza del termine, il Sindaco, provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio il soggetto da assumere, previa valutazione comparativa dei curriculum e del colloquio conoscitivo / motivazionale, tenendo conto delle esperienze e competenze nello specifico settore”.

E, anche per questo, il colloquio viene sin d’ora fissato per il giorno 28 dicembre 2023 alle ore 10:00 presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibiti a sede degli uffici comunali siti in Casamicciola Terme alla via S. Girardi n. 15. Sarà un Natale felice per 16.