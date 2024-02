Assunzioni “gratis” e incremento del part-time. A Casamicciola Giosi integra il fabbisogno di personale

Ugo De Rosa | La partecipazione all’avviso per manifestazioni di interesse per candidarsi all’assunzione gratuita di funzionari a tempo indeterminato grazie al Programma nazionale di coesione e le esigenze assunzionali hanno portato l’Amministrazione comunale di Casamicciola a integrare e modificare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 e il Piano Occupazionale 2024 approvati a novembre scorso.

Con apposita delibera la Giunta ha dunque rideterminato la dotazione organica prevedendo l’assunzione di 12 unità nell’Area dei Funzionari e della elevata qualificazione come previsto dal programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021 -2027 (CapCoe) con spesa eterofinanziata in deroga alle capacità assunzionali dell’Ente. I costi del personale assunto a tempo indeterminato gravano infatti sul PN CapCoe per l’intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo.

Il fabbisogno prevede inoltre 7 unità nell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione part time al 50% con incremento orario di lavoro da 18 ore a 27 ore settimanali (costo euro 64.260).

Per le assunzioni a tempo determinato extra pianta organica emergenza: 8 funzionari area elevate qualificazione – unità finanziate dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione – Emergenza sisma 2017; 3 funzionari area elevate qualificazione e 2 istruttori finanziati dalla ODCPC 951/2022.

La Giunta inoltre richiama anche la propria precedente deliberazione di gennaio reltiva alla “Organizzazione Aree, Servizi ed Uffici”, con cui si procedeva alla ridefinizione della struttura dell’Ente e del nuovo modello organizzativo «al fine di accrescere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti».

La decisione di incrementare l’orario di lavoro di 7 unità part-time viene così motivata, ricordando che «attualmente, presso l’Ente, su n. 34 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, vi sono n. 10 unità appartenenti all’Area Dei Funzionari e della Elevata qualificazione impiegate a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali)». Un incremento finalizzato al «miglior svolgimento delle numerose mansioni affidate».

In relazione a tale iniziativa, si sottolinea che «anche secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno».

Inoltre si attesta «che la spesa relativa all’incremento orario rientra nel tetto massimo di spesa per il personale per l’anno 2024 pari a euro 1.686.358,06».

La delibera ricorda ancora che attualmente «risultano in servizio n. 2 unità dell’Area dei Funzionari e della Elevata qualificazione con profilo Amministrativo e Polizia Locale con contratto a tempo determinato e n. 1 unità dell’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione come e da programmazione 2023 – 2025 elaborata ed attuata».

Anche queste ultime decisioni sono tese a soddisfare la “fame” di assunzioni del Comune di Casamicciola per far fronte al carico di lavoro imposto dalle ripetute emergenze.