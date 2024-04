Assunzioni emergenziali a Casamicciola, i vincitori dei concorsi. Concluse le procedure di selezione

Dieci nuovi funzionari in organico a tempo pieno e determinato per sisma e alluvione. In presenza di un unico candidato idoneo per il profilo tecnico si procede alla seconda assunzione scorrendo la graduatoria di merito per il profilo amministrativo/contabile. Il Comune di Casamicciola Terme ha concluso le procedure concorsuali per le assunzioni emergenziali.

La responsabile dell’Area I – Affari Generali e Servizi alla Persona ed alle Imprese dott.ssa Simona Accomando ha proceduto a prendere atto della conclusione delle attività della commissione esaminatrice presieduta dal dott. Luigi Mattera e formata dal dott. Ugo Di Leva e dall’arch. Simona Rubino (componenti Esperti) e dalla dott.ssa Serena Arcamone (segretario), approvando le graduatorie finali di merito.

Per quanto attiene la selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 31.12.2024 di tre profili Amministrativo/Contabile e di due profili Tecnici (Ex Categoria D) – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, finanziati con la Legge di Bilancio 2024 per la ricostruzione post-sisma le prove scritte si erano tenute il 4 aprile per il profilo amministrativo/contabile e il giorno successivo per quello tecnico; mentre tutte le prove orali si sono tenute il 9 aprile.

La graduatoria finale per il profilo amministrativo/contabile decreta quali vincitori: Daniele Emmanuel, Verde Antonio, Di Costanzo Carla. Per il profilo Tecnico risulta un unico vincitore: Scotto Di Uccio Michelangelo.

In proposito, la Accomando evidenzia «che a seguito della procedura svolta non è stato possibile coprire uno dei due posti messi a concorso per il profilo tecnico».

Per sopperire alla lacuna e garantire comunque l’assunzione, è stato ritenuto «che in mancanza di ulteriori figure tecniche, sia possibile supportare l’attività svolta dagli Uffici Tecnici dell’Ente anche con una figura amministrativa che si occupi degli iter burocratici amministrativi afferenti la sfera tecnica, anche in considerazione del fatto che i posti messi a concorso sono finanziati allo scopo di rafforzare gli uffici nelle loro attività legate alla ricostruzione e non inficiare le ordinarie attività di ufficio».

Dunque è stata verificata «la possibilità di poter attingere una ulteriore unità dalla graduatoria di merito per il profilo amministrativo/contabile, non essendo l’Amministrazione vincolata alla scelta di un preciso profilo e non risultando la sussistenza di vincoli all’interno della Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale 2024/2026 approvata con Deliberazione di G.C. n. 39 del 20.03.2024 relativamente alle figure da assumere con fondi previsti dalla Legge di Bilancio 2024 per la ricostruzione post-sisma».

La Accomando ha dunque proceduto a scorrere la graduatoria di merito per il profilo amministrativo/contabile, «nella quale risulta utilmente collocata la dott.ssa Foi Antonella Gonare, che seppur in situazione di parità insieme alla Dott.ssa Sangregorio Adelaide e la Dott.ssa Torresi Mirena, in assenza di altri titoli di precedenza, presenta il requisito della più giovane età».

Per tutti, compresa la Foi, scatta dunque l’assunzione con decorrenza dall’11.04.2024 e fino al 31.12.2024.

Approvata anche la graduatoria finale della selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato fino al 26.11.2024 di cinque profili amministrativi/contabili (ex categoria D) – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, per fronteggiare l’emergenza alluvione: 1. Daniele Emmanuel; 2. Castagna Ivana; 3. Sangregorio Adelaide; 4. Cause Mariateresa; 5. Torresi Mirena; 6. Di Meglio Vittoria; 7. Salerno Gennaro; 8. Capuano Luigi; 9. De Simone Cristian. I primi cinque risultano vincitori.