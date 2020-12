Assunzioni di Natale, Castagna si blinda al “110”%

Ida Trofa | Di ritardo in ritardo il consiglio comunale di Casamicciola Terme ha approvato tutti gli adempimenti contabili previsti dalla legge e per i quali era stata bacchettata, più di una volta, dal prefetto di Napoli Marco Valentini pena lo scioglimento del civico consesso.

Un sì scontato, visti i numeri della maggioranza in consiglio anche se era altrettanto scontato il no delle opposizioni.

Stop imprevisto, invece, per i debiti fuori bilancio che dopo un passaggio (velocissimo) del revisore dei conti sono stati ritirati dall’ordine del giorno per alcune eccezioni sollevate dallo stesso revisore.

L’unica vera novità è stato l’annuncio del sindaco Giovan Battista Castagna dell’imminente bandizione di ben sei concorsi e relative assunzioni che potranno colmare l’attuale gap di una pianta organica ridotta all’osso da “Quota 100” e dai prepensionamenti anticipati. Restando nell’alveo assunzioni, però, in tema terremoto si dibatte ancora sul mancato rinnovo della proroga in favore degli “assunti sismici” che, di qui a breve, potrebbe depauperare ulteriormente gli uffici di ogni professionalità. Termine ultimo previsto era il 31 dicembre prossimo, dopo domani. Le unità attualmente in servizio, pagate con i fondi del terremoto, diranno addio al loro impiego pubblico (anche a Lacco Ameno e Forio). Altro tema sismico, invece, è stato il discorso condoni voluto dal consigliere Luigi Mennella nell’ambito delle istanze e delle pratiche avviate alla rinfusa, per non aggiungere altro. Per Mennella sarebbe imprescindibile garantire la certezza del diritto ai cittadini, senza favorire sempre i grossi nomi e i soliti noti con autocertificazioni e perizie asseverate, sempre dubbie.

Procedure, sottolinea l’ex sindaco, spesso al limite della legalità a fronte dei cittadini che a loro tempo hanno risposto alle varie leggi di condono e che ancora attendono risposte esaustive. Per Mennella vige ancora l’assunto secondo cui per le prime due leggi di condono i cittadini non dovrebbero pagare alcun obolo, ritenendoli prescritti.

Soddisfazione, anche se con un umore in pieno clima covid per il sindaco Giovan Battista Castagna che, con poche parole dette in seduta e molta sostanza politica (con diversi accordi e la solita manovra da scafato democristiano) riesce a portare a casa l’ennesimo risultato anche se parla di una soddisfazione a metà atteso il clima cupo legato alle calamità. Il resto è solo fuffa.

Quelle 6 assunzioni che blindano il sindaco…

E’ inutile dirlo, mentre i tristi giocano con i post, il sindaco gioca con i “posti” e mette i puntini sulle “i” da Lacco Ameno a Ischia. Giosi e Giacomo hanno voglia di soffiare a vuoto sotto il fuocherello del “rispetto”, Castagna blocca i consiglieri comunali e lascia i “tre del pepe” a postare foto con sguardi verso l’ignoto.

Sei assunzioni, dicevamo, che blindano il sindaco e tranquillizzano le varie anime della maggioranza. Tutti avranno il loro funzionario 110 e tutti si ritroveranno nella nuova stanza del potere. Ma bisogna comprare il giornale di domani per sapere “nuova” che significa…

Giovan Battista Castagna: “Proviamo a colmare il gap”

Giovan Battista Castagna: “Siamo una maggioranza coesa e, a dispetto delle malelingue, lavoriamo con responsabilità. Un gruppo che ha saputo attraversa con la barra dritta questo 2020 molto difficile e carico di insidie. Il nostro obbiettivo è quello di operare con linearità e celerità . Ringrazio il consiglio comunale per il lavoro svolto, i consiglieri comunali che ancora una volta hanno dimostrato lungimiranza politica e senso di responsabilità a dispetto di chi, invece, pensa che per amministrare un paese basti un’offesa gratuita o un post social” ci spiega Castagna al termine della seduta.

“Siamo stati chiamati a concludere adempimenti istituzionali in ambito economico e finanziari entro termini che ci impone la legge. I debiti fuori bilancio non sono stati portati all’attenzione dei consiglieri perché il revisore dei conti ci ha evidenziato alcune questioni da rivedere e questo, materialmente, non ci ha dato il tempo tecnico di lavorarci e di far lavorare i consiglieri. Continueremo ad impegnarci al meglio consapevoli che c’è ancora tanto da fare. E’ stato un consiglio comunale di fine anno in sordina, eravamo abituati al pubblico, purtroppo il Covid ha cambiato il nostro mondo, ma era importante continuare a lavorare. Aspettiamo misure per superare la crisi sia per il terremoto sia per il Covid”.

Castagna continua e fa riferimento all’annuncio di nuovi concorsi ed all’impasse sugli incarichi garantiti dal fondo terremoto: “Per quanto riguarda la questione inerente alle assunzioni speriamo che arrivi la proroga dei professionisti che già operano perché, altrimenti, questo significherebbe fermare in maniera significativa la macchina amministrativa e il terremoto. Significherebbe per noi un rallentamento. Noi proviamo con altri bandi per 6 assunzioni a tempo indeterminato per colmare quello che è il gap in pianta organica”.

L’ordine del giorno

Il civico consesso ha approvato 4 su 5 dei punti all’ordine del giorno con il voto della sola maggioranza. Ritirata l’approvazione dei debiti fuori bilancio. Ok per il “Bilancio di previsione 2020- 2022 : salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale (art. 193 e 175 D.Lgs. 267/2000)”, “Comunicazione prelievo dal fondo di riserva di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 10.12.2020”, “Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2019 corredato dalla relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa”, “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 — ricognizione partecipazione possedute — attuazione piano con risultati conseguiti”.

Nulla di fatto, invece, per “Riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e regolarizzazione contabile assegnazione”.

Nel merito, i debiti fuori bilancio ritirati di cui alla delibera n. 27 del 22 .12.2020 riguardano i decreti ingiuntivi inoppugnabili per alloggio sfollati: Hotel Parco Edera 49.742,00 euro; Sog DIM SRL Re Ferdinando 2.027,00 euro; President 2.393,00 euro; Hotel Parco Carta Romana 4.960,00 euro. Richieste Soget spa per la riscossione coattiva della TARI e crediti tributari AMCa srl 24.891,00 euro. 2.000 euro per la Società Banca Sistema spa spese liquidate nel processo esecutivo.