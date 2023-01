“Assunzioni” da Pnrr a Ischia, Ascanio in pole position

Il Comune di Ischia sta portando avanti la selezione per una nuova “assunzione” legata al Pnrr, per la redazione e l’attuazione dei progetti finanziati da realizzare. L’incarico da assegnare è rivolto ad un funzionario tecnico esperto di particolare e comprovata specializzazione, in base a quanto previsto dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)”. Il profilo del funzionario tecnico ricercato è quello junior.

Come è noto, gli oneri per tali incarichi a tempo determinato non ricadono sulle casse comunali. Dopo la pubblicazione dell’avviso, il termine per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 9 gennaio. Nel frattempo era stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta dalla dott.ssa Paola Mazzella e composta dall’arch. Carmine Prevenzano e dall’ing. Marco Minicucci. Ora la commissione ha provveduto a redigere la graduatoria temporanea, relativa alla “fase a)”, che contiene in quest’ordine i nomi dei due unici candidati: 1) arch. Aniello Ascanio; 2) ing. Angelo D’Acunto. L’arch. Ascanio, già funzionario al Comune d’Ischia fino al decreto sindacale del giugno scorso che rivoluzionava la pianta organica, aspira ora dunque ad un nuovo incarico.