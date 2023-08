Assunzioni a Lacco Ameno, 13 candidati per 3 posti

E’ in dirittura d’arrivo il “concorso” per le tre nuove assunzioni a tempo pieno e determinato al Comune di Lacco Ameno: tre operatori esperti con profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile (ex cat. B) da assumere per quattro mesi, come stabilito dalle delibere di Giunta che hanno approvato il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023.

I nuovi assunti saranno destinati al I Settore Affari Generali e al II Settore Finanziario e Tributario. La responsabile del I Settore Affari Generali Servizio Risorse Umane avv. Lucrezia Galano ha così bandito la selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione della relativa graduatoria, da espletarsi su piattaforma telematica gestita dalla “TM Consulting” di Frosinone.

Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 10 agosto e la data della eventuale preselezione e della prima prova scritta al 25 agosto. Le domande di partecipazione pervenute sono 13 e dunque, essendo inferiori a 50, non si procederà alla preselezione. La Galano ha ammesso tutti e 13 i candidati alla prova d’esame, che si svolgerà il 25 agosto alle ore 10,30 presso la sala consiliare del municipio. Questo l’elenco dei 13 candidati: Di Meglio Francesco, Di Meglio Vittoria, Giametta Guido, Iasevoli Concetta, Impagliazzo Claudia, Lucido Balestrieri Maria, Mennella Angela, Monti Beatrice, Monti Christopher, Polito Pietro, Savio Maria, Scotti Ilaria, Silvio Maria.