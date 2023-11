Assunzioni a Casamicciola, ecco i concorsiper otto posti part time! “Femmine” favorite…

Ugo De Rosa | Il sindaco Giosi Ferrandino lo aveva annunciato nell’ultimo consiglio comunale e, come previsto, sono stati pubblicati gli avvisi per avviare l’iter che porterà il Comune di Casamicciola a dotarsi di una graduatoria valida per assegnare 4 posti part time al 50, tempo indeterminato, destinati all’area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo tecnico (ex cat. d) e, altrettanti per l’area dei funzionari e della elevata qualificazione – profilo amministrativo.

Otto posti, 4 amministrativi e 4 tecnici che, al momento, non accendono il toto-nome per la “fortunata”. Anche alla luce delle ultime esperienze da “scorrimento” che hanno fatto felici tanti.

Entrambi i concorsi arrivano in esecuzione della determinazione n. 692 del 20 novembre 2023, in ottemperanza al vigente piano dei fabbisogni del personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 20/07/2023.

E, sempre per entrambi, l’amministrazione si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 56/2019, di non esperire la procedura prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Inoltre, preliminarmente all’indizione del presente concorso è stata attivata con esito negativo la procedura di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Per la selezione dei nuovi tecnici sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Ovvero: “l’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, Art. 6 (Equilibrio di genere). Per l’Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, in ordine alla seguente percentuale di rappresentatività dei generi, calcolata al 31/12/2022: genere maschile 100 % genere femminile 0%. Si applica, quindi, il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o) previsto in favore del genere meno rappresentato.

E se le “femmine” hanno una preferenza non lo è per le altre categorie protette. Tanto è vero che “atteso che in base alla situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie protette – la quota di riserva di cui agli artt. 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. risulta coperta e, pertanto, non è prevista la riserva di posti a favore delle predette categorie.”

PROFILO TECNICO

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 4 unità – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – Profilo tecnico (ex cat. D) – a tempo indeterminato e part time al 50 % e essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria industriale, Ingegneria meccanica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Urbanistica o lauree equipollenti; I titoli di studio conseguiti all’estero presso Università e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.

PROFILO AMMINISTRATIVO

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 4 unità – Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione – Profilo tecnico (ex cat. D) ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale ai sensi DM 270/2004 – Laurea Specialistica ex DM 509/99 o Laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio o Giurisprudenza o lauree equipollenti; I titoli di studio conseguiti all’estero presso Università e Istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di riconoscimento, ovvero della richiesta di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d’esclusione dalla stessa.

La domanda di partecipazione al Concorso (per entrambi) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE per via telematica, accedendo attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID – CIE – CNS), al portale reclutamento inPA raggiungibile al seguente link: www.inpa.gov.it. Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del decimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando nel sito www.inpa.gov.it.