Assunzioni a Casamicciola: 81 candidati per 1 divisa. I nomi degli ammessi

Ida Trofa | Al termine di un iter che dire infinito e tribolato appare eufemistico, il concorso pubblico per l’assunzione di 1 posto a tempo indeterminato e tempo pieno cat. C/c1 di istruttore di vigilanza a Casamicciola Terme sta per giungere alle battute finali. E’ stata, finalmente, stilata la lista di ammissione ed esclusione dei candidati. A renderlo noto è il segretario generale Anna Li Pizzi.

Un bando partito tre anni fa con determinazione n. 738 del 20/12/2019 e che solo in questo difficile gennaio 2022 pare poter trovare l’abbrivio giusto per la nomina. Sono servite diverse spinte e il cambio di almeno tre componenti della commissione per arrivare ai nomi dei fortunati ammessi. Quasi tutti vecchi volti del copro vigilini di qualche decennio fa.

Non mancano comunque i nomi eccellenti politici e para politici oltre che le immancabili new entry. Alla data fissata dal bando per la presentazione delle domande sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune 84 domande. A conclusione dell’esame operato dagli uffici comunali sulla regolarità delle domande e della relativa documentazione, risultano ammessi 81 candidati ed esclusi soli 3 candidati per irregolarità non sanabili nella presentazione della documentazione. Lo ha deciso il 25 gennaio la commissione esaminatrice. I concorrenti ammessi alla selezione sono in numero superiore a 30, e pertanto gli inquilini del Capricho hanno ritenuto opportuno procedere a una prova di pre-selezione, come previsto dal bando di concorso stesso.

Gli ammessi: Alla selezione sono stati ammessi i seguenti candidati: Aiello Raffaele; Alessi Fermina; Alfano Carmine; Angrisani Salvatore; Arena Paola ; Arienzo Alessandro; Avitabile Mariangela; Boccia Gaetano; Borrello Rosario; Buono Filomena; Buono Marilù; Buono Valentina; Calise Giovanni; Carlevalis Gaetano; Coda Simone; Conte Daniela; Conte Pietro; Conte Mariangela; Costigliola Luigi; Cuomo Silverio; De Falco Gaetano; Di Lorenzo Cristina; De Luca Gabriele; De Magistris Dylan ;Del Piano Francesco ; Di Costanzo Giovanni; Di Costanzo Roberto; Di Costanzo Stefania; Di Costanzo Raffaele; Di Maio Nello; Di Meglio Angelo; Di Noto Morgera Armando; Di Spigno Teresa; Fedele Gaetano;Ferrandino Pietro; Filoso Raffaele; Gentile Beniamino; Gialamas Maria; Cigliano Carolina; Iacono Anna; Iacono Concetta; Iacono Loreta; Iacono Immacolata; Iapino Mara; Impagliazzo Leonardo; Mancusi Alessandra; Marano Marianna; Marinelli Maurizio; Marna Anna; Mattera Concetta;Mattera Francesco; Mattera Michele; Mattera Salvatore; Mellino Salvatore; Mennella Angela; Mennella Ilaria; Migliaccio Vito;Migliaccio Giuseppe; Migliaccio Margherita; Mirabella Emilio; Nuzzo Paolo; Olivares Giuseppe; Pascale Concetta; Pesce Antonio; Piro Giuseppe; Piro Luca; Pisani Alfonso; Pollio Caterina; Razzano; Mario; Robertazzo Luciano; Rumo Antonello; Savio Mercede; Scaccino Alessio; Senese Marianna; Senese Vincenzo; Sorrentino Giovanni; Streppone Francesco; Tafuri Francesco; Whitehead Mariagiovanna; Zabatta Vincenzo.

Gli esclusi. I candidati non ammessi sono Cefalo Luca; Russo Mario; Santonicola Luigi.

Quiz alla “Tempi moderni”

In relazione all’elevato numero di istanze di partecipazione e per l’emergenza sanitaria ancora in corso, il comune ritiene che per il raggiungimento degli obiettivi di celerità dell’attività amministrativa si possa ricorrere tempestivamente ad una ditta esterna specializzata in realizzazione e gestione di concorsi pubblici da affiancare alla commissione esaminatrice durante le procedure concorsuali, soprattutto in relazione alle preselezioni e alle prove scritte. Cosi è affidata alla la società “Tempi moderni s.p.a.” di Conegliano che si occuperà del servito per il concorso casamicciolese. In particolare si occuperà del controllo e distribuzione materiali durante le prove d’esame; svolgimento delle attività inerenti le prove preselettiva e scritta a risposta multipla; correzione automatizzata delle prove a risposta multipla (quiz). Il tutto per un importo pari ad € 4.979,00.

Chi sarà il fortunato vincitore? Il toto scommesse elettorali è aperto già da un po’ a Casamicciola Terme ed è costato diverse defezioni in commissione…