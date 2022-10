Assunti sismici. Lacco Ameno rifiuta il part ime al vincitore. In servizio entra l’architetto Apetino

Assunti sismici. Lacco Ameno assume anche l’architetto Apetino. Un’assunzione last minute in ordine al concorsone tecnico aggiudicato qualche settimana fa. Uno dei tre candidati selezionati e assunti ha provato a chiedere il contratto part time. Il comune non ha accordato la richiesta diponendo lo scorrimento della graduatoria concorsuale.

Arriva così, l’assunzione con scorrimento graduatoria approvata con determina n. 313/2022 in favore dell’arch. Andrea Apetino, idoneo utilmente classificato.

Tutto come da prassi. Per inciso, si tratta della procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e pieno di 3 istruttori direttivi tecnici, cat. D, posizione economica D1, per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione post sisma del 21 agosto 2017. Le assunzioni sismiche sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa ordinaria e i tre comuni del Cratere sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l’anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali prevosti dalla norma.

Come si legge agli atti del municipio. Agli oneri derivanti, pari a euro 420.000 per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa secondo la norma sulla Ricostruzione di Ischia. In particolare, è autorizzata, per l’anno 2022, la spesa di euro 2.920.000, di cui: euro 700.000 per le finalità di cui trattasi. Sulla base delle criticità contingenti connesse, in particolare, a quelle di ricostruzione demandate ai Settori Tecnici comunali, il comune diretto dal sindaco Giacomo Pascale ha previsto l’assunzione di 4 unità di personale con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, posizione economica D1, dei quali 2 nell’ambito del III Settore Lavori Pubblici e Demanio e 2 nell’ambito del IV Settore Edilia Privata ed Urbanistica, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno sino al 31 dicembre 2022, salvo proroga. In tal senso una delle quattro unità di personale sismico risultava già in servizio ed assegnato al IV Settore Edilizia Privata giusta proroga del contratto stipulato nel corso dell’anno 2021.

E’stato stabilito di indire una procedura selettiva volta all’accertamento della professionalità richiesta per l’assunzione di n. 3 Istruttori Direttivi Tecnici

Assunzione full time, richiesta part time

Con successiva determina è stata disposta l’assunzione in servizio presso il Comune di Lacco Ameno dei 3 candidati risultati idonei ed utilmente classificati.

Il 25 settembre 2022, uno dei candidati da assumere ha richiesto la modalità di lavoro part time al 50% e cosi, due giorni dopo, il medesimo candidato, appresa la necessità dell’Ente di impiegare un Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D a tempo pieno per 36 ore settimanali, ha dichiarato di non poter accettare, allo stato, la proposta di impiego a tempo determinato e pieno.

A tal fine per dare attuazione al piano dei Fabbisogni di personale a tempo determinato per l’annualità 2022 occorre procedere allo scorrimento della graduatoria approvata, disponendo l’assunzione in servizio del candidato arch. Andrea Apetino. Lacchese doc.