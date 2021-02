Assunti sismici. Casamicciola ne fa 12. In giunta l’atto di indirizzo del Governo Castagna

- Advertisement -

Assunti sismici a Casamicciola Terme. Dopo il via libera del commissario Carlo Schilardi, parte l’atto di indirizzo per le assunzioni. Ecco il via libera dell’esecutivo castagna per 12 unità “modalità 110“. Ben sei saranno destinati agli uffici tecnici e contabili. Ma leggiamo insieme l’humus del provvedimento e soprattutto della prostata del sindaco Giovan Battista Castagna a cui di certo va ascritto il successo della promessa prova degli addetti da imitare tra l’altro negli “uffici della ricostruzione comunale“.

Castagna, infatti, sostenuto da Stani Senese e Giuseppe Silvitelli propone di stabilire che al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal sisma, vengano avviate le procedure finalizzate alle assunzioni extra dotazione organica ai sensi ex art. 110, comma 2, del T.U.E.L., di n°6 “Istruttori Direttivi Tecnici ” e n° 6 Istruttori Direttivi Contabili — Amministrativi a tempo determinato e tempo pieno; demandando al Responsabile dell’AREA III Tecnica di procedere alla predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla selezione di n° 6 “Istruttori Direttivi Tecnici”; al Responsabile dell’AREA II – Economico Finanziario – di procedere alla

- Advertisement -

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari alla selezione di n° 6 “Istruttori Direttivi Contabili / Amministrativi”.

Le assunzioni saranno subordinate all’effettivo finanziamento delle somme da parte dell’Organo Ministeriale competente; nonchè a specifica autorizzazione di legge ed idonea provvista finanziaria.

Il passaggio in giunta si è reso necessario considerato altresì che con lo stesso deliberato atto occorre doversi procedere a dettare gli indirizzi per provvedere alle assunzioni extra dotazione organica ai sensi dell’art. 110, comma 2, del T.U.E.L., di n°12 “Istruttori direttivi” di cui n° 6 Istruttori Direttivi Tecnici e n° 6 Istruttori Direttivi Contabili- Amministrativi al fine di far fronte alle esigenze derivanti e connesse all’emergenza sisma; considerato che gli incarichi ex art. 110 del Tuel hanno natura fiduciaria pur scaturendo da una specifica selezione tesa a valutare oggettivamente il possesso di idonei requisiti professionali in ossequio a quanto disposto dal D.L. 90/2014.

Insomma una trafila burocratica obbligata a far seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza del 2017 poi cessata per far spazio alla ricostruzione alle deispozioni del decreto legge 109/2018, convertito in legge n.130/2018.

Procedimenti legislativi che disponevano tra l’altro che, per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse alla ricostruzione il Comune di Casamicciola Terme poteva assumere 12 unità a tempo determinato fino al 31.12.2020 in deroga ai vincoli assunzionali, con fondi a carico della struttura Commissariale per la ricostruzione nell’Isola d’Ischia interessata dal sisma del 21 agosto 2017. “ In tal senso – scrive Giovan Battista Castagna- venivano espletate le procedure selettive e venivano assunte a tempo determinato ai sensi dell’art.110 c.2 Tuel 267/2000 12 unità con profili professionali Tecnico, Amministrativo e Contabile. Solo alla data del 31.12.2020 si concludeva il rapporto di lavoro con le suddette dodici unità. Nonostante ciò, la situazione emergenziale manifestatasi ed ancora in atto, richiede di essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; accertata la carenza di personale generatasi anche a seguito numerose dismissioni succedutesi negli ultimi anni“. Insomma anche se non è dichiarata è evidente che siamo ancora in piena emergenza sisma anche per affrontare la ricostruzione. Ora c’è il passaggio in giunta per assumere le unità necessarie anche alla gestione delle pratiche del terremoto, manca solo la ratifica delle richieste al governo di Roma per finanziare la loro assunzione. Una pura formalità secondo il commissario Schilardi.