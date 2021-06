Assunti sismici a Lacco Ameno. Due incarichi per tre

Le procedure sono ormai alle battute finali. E’ tutto pronto a Lacco Ameno per le assunzione dei sismici, sia per la “ricostruzione privata” che per la “ricostruzione pubblica“ con l’“approvazione elenco degli ammessi e nomina della commissione di valutazione“.

Si tratta di due delle quattro unità previste per la gestione del terremoto a cui costi si provvederà mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

I candidati Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è scaduto e alla data fissate erano solo 3 le domande pervenute e depositate agli atti degli uffici comunali. Dunque due posti in palio per tre aspiranti in lizza.

Infatti il responsabile di settore Lucrezia Galano ha ammesso alla selezione tutti candidati che hanno presentato domanda. Si tratta di Iacono Caterina; Piscopo Roberta e Minicucci Marco.

La commissione. Inoltre si è provveduto alla nomina della commissione delle procedure comparative in oggetto per la valutazione dei curricula e lo svolgimento del colloquio previsto dal bando per la selezione di un Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D nell’ambito del IV Settore Ter Sisma -Ricostruzione Privata e Ricostruzione Pubblica. La commissione sarà cosi formata: 1. Arch. Alessandro Dellegrottaglie, Responsabile del IV Settore – Urbanistica ed Edilizia Privata, Presidente; 2. Arch. Vincenzo D’Andrea, Responsabile del III Settore Lavotri Pubblici, componente; 3. Dott. Raffaele Monti, Responsabile del V Settore Polizia Municipale, componente; 4. Dott.ssa Maria Gloria, segretaria;

In pole ovviamente i volti noti e già collaudati all’incarico di Piscopo Roberta e Minicucci Marco che hanno già prestato i medesimi servizi in favore della Ricostruzione presso l’ente del Fungo.