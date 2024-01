Assunti “Sismici” a Casamicciola, ecco la nuova short list

Dopo l’infornata dei 13 nuovi dipendenti comunali a Casamicciola realizzata a tempo di record entro il 31 dicembre, per Giosi Ferrandino si apre una nuova finestra assunzionale. Questa volta non c’entra nulla lo stato deficitario dell’ente, le prossime assunzioni, infatti, saranno realizzate in base alle decisioni assunte dal Governo Centrale per aiutare i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dopo il disastro del terremoto del 2017.

Con il nuovo anno e con le nuove assunzioni che di fatto hanno liberato diversi “posti”, il dirigente Scotti ha pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco (short list) di professionisti per il conferimento di incarichi extra dotazione organica a tempo determinato con profilo professionale amministrativo/contabile e tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 2, del d.lgs. 267/2000 – emergenza sisma 2017 e alluvione 2022.

Scotti, richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 12/10/2023 con la quale si è approvato il PIAO 2023 – 2025 e viste la delibera di giunta relativa alla “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 e piano occupazionale 2024 – ricognizione dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 16 Legge 12/11/2011 n. 183: Approvazione”, preso atto dell’ODCPC n. 951 del 11.12.2022 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia …” che all’art.6 stabilisce: “Al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell’emergenza in rassegna, il Commissario delegato può autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura delle attività emergenziali, nel limite massimo complessivo di 5 unità per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00”; vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022, rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi extra dotazione organica a tempo determinato di Funzionario dell’Elevata Qualificazione con profilo Amministrativo/Contabile e con profilo Tecnico ai sensi dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione delle attività connesse all’emergenza sisma 2017 e all’emergenza alluvione 2022.

I titoli di studio richiesti per il funzionario tecnico sono: Diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) in Ingegneria Civile, Edile, Architettura ovvero Lauree specialistiche (LS) di cui al DM 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al DM 270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii.. Quelli per il Funzionario amministrativo/contabile, invece, il diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio ovvero Lauree specialistiche (LS) di cui al DM 509/99 e Lauree Magistrali (LM) di cui al DM 270/04 equiparate secondo la tabella allegata al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e ss.mm. e ii. Le domande vanno presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e il colloquio viene sin d’ora fissato per il giorno 22 gennaio 2024 alle ore 09:00 per i candidati con profilo amministrativo/contabile e alle ore 15.00 per i candidati con profilo tecnico, presso i locali del Convento dei Padri Passionisti, attualmente adibiti a sede degli uffici comunali siti in Casamicciola Terme alla via S. Girardi n. 15.