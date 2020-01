Assumifico Casamicciola. Ecco anche il bando per l’Area Amministrativa e la Finanza

Ida Trofa | Casamicciola si da alle assunzioni. Via dal Predissesto e via dai vincili sul piano del Fabbisogno. Dopo il concorso per i vigili urbani, una unità da assumere, arriva anche il concorso per un posto di rilievo tra gli amministrativi. Si tratta di un istruttore direttivo nell’area finanza. Il bando è già stato approvato.

Si tratta del Bando di concorso per titoli ed esami e modello di domanda di partecipazione per la copertura di n. 1 posto di cat. D/D1 a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Amministrativa – Finanziaria. La procedura è già avviata ed ovviamente si sprecano le congetture sui nomi e sui labili ad un ruolo di prestigio e dal comodo stipendi. Tutto in ossequio alla Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale per gli anni 2019/2021 e annuale 2019 nella quale veniva prevista, tra l’altro, la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Area Amministrativa-Finanziaria categoria D/D1 a tempo pieno ed indeterminato. Una assunzione trasmessa ed approvata dal competente Organo Ministeriale che dal 2012 tiene sotto osservazione causa Piano di Riequilibrio economico e finanziario, i conti casamicciolesi.

Il parere in merito alla assunzione è giunto da Roma con nota acquisita al prot. n.13624 del 11/11/2019. In quella data il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in merito trasmetteva la Decisione n.134 adottata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29/10/2019 con la quale confermava l’assunzione di un Istruttore Direttivo Area Amministrativa-Finanziaria categoria D/D1 a tempo pieno ed indeterminato.

Inoltre l’amministrazione locale intende far proprio l’assunto normativo secondo cui, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Dunque via libera al Bando pubblico, per titoli ed esami, e annesso schema di domanda di partecipazione, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno categoria D/D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Area Amministrativa – Finanziaria da insediare presso la sede comunale provvisoria del Capricho.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale “Concorsi ed esami”

Il bando è comunque subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34- bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Saranno mesi caldissimi in quel di Casamicciola in tema d’assunzioni e scontri al vertice (politico) per piazzare lì o o l’altro “favorito“. Chi sarà il fortunato prossimo Funzionario Incaricato ? Lo scopriremo solo vivendo…