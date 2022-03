Assumificio Castagna, c’è posto per 17. Pronta l’infornata 2022-2024

Ida Trofa | Assunzioni. La maggioranza di Casamicciola è unita e concorde sulla prossima infornata e firma il via libera alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022 2024. C’è posto per 17! Dopo la ricognizione della dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi della norma, la giunta di Castagna tutta presente ed allineata, ha approvato la proposta del sindaco per le prossime e future assunzioni comunali. Ce n’è per tutti. E con una sola firma, Casamicciola si apre nuovi orizzonti e prossime prospettive di impiego per i soliti amici degli amici.

La spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni è pari ad 1.535.064,60 €. Tutto ovviamente scritto e sottoscritto affinché sia in linea con i limiti di spesa previsti dalla norma e con i dettami normativi in cui mi materia di contenimento della spesa. Tutto già visto. Al responsabile del servizio personale la dottoressa Anna Lipizzi vanno gli ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del provvedimento di giunta ma in ogni caso ecco quali sono le previsioni del governo locale. Previsioni che non lasciano dubbi e spazio alle interpretazioni: Castagna & Co vogliono assumere e riempire gli uffici in parte desertificate dal disastro del Predissesto economico, dai prepensionamenti, da quota 100 e via discorrendo.

Piano assunzioni 2022 tempo indeterminato

1 D1. Istruttore contabile full time. Assunto con concorso esterno mobilità obbligatoria volontaria. Programmazione 2019, concorso in espletamento con ultimazione procedure. La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 33.883,32 €; 2 D1. istruttore tecnico full time con modalità di accesso mediante concorso esterno mobilità obbligatoria e volontaria. Spesa prevista con Contributi ed Irap è pari a 67.766,64 €; 1 C1. Istruttore vigilanza full time con modalità di accesso relativa alla programmazione 2019, concorso in espletamento con ultimazione procedure. La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 31.141,70€; 5 C1. Istruttore vigilanza full time con modalità di accesso relativa allo scorrimento graduatorie, concorso esterno mobilità obbligatoria e volontaria. Spesa prevista con Contributi ed Irap è pari a 155.708,50€; 1 D1. Istruttore Amministrativo full time concorso esterno mobilità obbligatoria volontaria. Programmazione 2020, concorso in espletamento con ultimazione procedure.

La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 33.883,32 €; 1 C1. Vigile full time mobilità volontaria 31.141,70 €; 3 C1. Istruttore vigilanza part time 33.33% con utilizzo graduatoria concorso per una spesa prevista 31.141,68 €; 1 C1. Istruttore amministrativo part time orizzontale ( 2 ore giornaliere) concorso esterno mobilità obbligatoria volontaria. Programmazione 2020. La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 10.809,20 €. Per un totale della spesa 2022 di 395.475.96€.

2 Piano assunzioni 2023: 1 D1. Istruttore direttore full time con modalità di accesso mediante concorso, utilizzo altre graduatorie. La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 33.883,32 €; 1 D1. Istruttore direttore full time con modalità di accesso mediante concorso, utilizzo altre graduatorie. La spesa prevista con Contributi e Irap è pari a 33.883,32 €. Per un totale della spesa 2022 di 395.475.96€.

Dunque, tutto pronto per il futuro fabbisogno che riguarderà il biennio a venire e ridisegnerà le dinamiche interne e le strategie del municipio.