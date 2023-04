Assolto Rosario Rando, non vi fu nessuno spaccio

Il giudice togato della sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli dr.ssa Alessandra FERRIGNO nel corso della sua ultima udienza ha pronunciato sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste” nei confronti di Rosario Rando accogliendo in pieno le richieste del difensore di fiducia avv. Antonio De Girolamo.

Rando era stato tratto in arresto nel luglio del 2021 dai Carabinieri dell’aliquota operativa di Ischia all’esito di una perquisizione nel corso della quale era stata rinvenuta una cospicua quantità di hashish e marijuana oltre ad una vera e propria serra nella quale venivano coltivate 4 piante di marijuana in piena infiorescenza. L’arresto venne convalidato (come da richiesta del PM Luciano D’Angelo) dal GIP Rosamaria De Lellis la quale applicò Rando la misura del divieto di dimora nella regione Campania, misura che venne poi annullata a fine luglio dal tribunale del Riesame, al quale aveva fatto immediatamente ricorso l’avvocato De Girolamo.

Nel corso del dibattimento la difesa ha fatto emergere l’insussistenza della contestata ipotesi di detenzione al fine di spaccio evidenziando tutta una serie di elementi che viceversa confermavano le dichiarazioni rese sin dal primo momento da Rando che aveva sostenuto trattarsi di mera detenzione per uso personale.

Con il dispositivo letto ieri in udienza il giudice Ferrigno ha anche disposto la restituzione a Rando della somma di denaro sequestratagli dai carabinieri al momento dell’arresto in quanto il suo possesso era giustificato da una legittima attività lavorativa e non provento di un ipotizzato spaccio di stupefacenti.