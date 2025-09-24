“Assolto perché il fatto non sussiste”: Luigi Cortese estraneo al naufragio di Li Nibani

Luigi Cortese, 57 anni, comandante originario di Ischia, è stato assolto da tutte le accuse per il naufragio sugli scogli di Li Nibani costato la vita al manager britannico di origine tedesca Dean Kronsbein.

La sentenza, emessa dal tribunale di Tempio Pausania, ha escluso ogni sua responsabilità, ribaltando l’impianto accusatorio che, nei mesi successivi all’incidente, lo aveva indicato tra i possibili responsabili del dramma. La condanna per omicidio colposo e naufragio è ricaduta invece su Mario LaLonde, 67 anni, armatore e al comando dello yacht “Amore”, finito sugli scogli.

Il processo si chiude così a tre anni dal tragico schianto. La vicenda, fin dal primo momento, aveva attirato l’attenzione internazionale perché a bordo della “Sweet Dragon”, imbarcazione della famiglia Berlusconi, c’era proprio Cortese, accusato inizialmente di aver compiuto una manovra errata che avrebbe portato alla collisione con l’«Amore». Una versione, questa, sostenuta anche dai familiari di Kronsbein. Il comandante, difeso dagli avvocati Fabio Varone e Alessandro Zampone, si è sempre dichiarato estraneo, attribuendo la responsabilità all’altra imbarcazione.

Le prime cronache, ispirate dal racconto de “Il Gazzettino”, parlavano infatti di “capitani contro” e di ricostruzioni opposte: Cortese puntava il dito contro l’”Amore”, accusandolo di aver sbagliato rotta; LaLonde replicava di essersi trovato costretto a una manovra di emergenza per evitare la “Sweet Dragon”. L’autopsia su Kronsbein aveva chiarito che la morte non era stata causata da un malore, come ipotizzato inizialmente, ma dalle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

A Tempio Pausania la Procura aveva iscritto entrambi i comandanti nel registro degli indagati per omicidio colposo e lesioni. I sequestri delle imbarcazioni, dei cellulari e dei tablet di bordo testimoniavano la complessità delle indagini, coordinate dal procuratore Gregorio Capasso e dalla pm Enrica Angioni.

Con la decisione dei giudici, la posizione di Cortese è stata definitivamente chiarita. «Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato l’avvocato Varone – perché la sentenza restituisce piena giustizia al comandante, ingiustamente travolto dalle prime ricostruzioni mediatiche». L’assoluzione sancisce la sua estraneità ai fatti e chiude un caso che per lungo tempo ha contrapposto versioni, interessi e responsabilità.

Resta la condanna di LaLonde, riconosciuto unico responsabile del naufragio. Dean Kronsbein, travolto dall’impatto, morì a bordo dell’”Amore”; la moglie e la figlia, che erano con lui, si salvarono. L’imprenditore, CEO della Ultrafilter GmbH, era molto conosciuto in Inghilterra anche per la sua amicizia con Richard Hammond, volto di “Top Gear”. La sua morte segnò profondamente la comunità della Costa Smeralda, dove era di casa da anni.