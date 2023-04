Assoforense: riscoppia la pace! Il direttivo incontra il consiglio dell’Ordine di Napoli

Gaetano Di Meglio – Francesco Ferrandino | Ieri mattina c’era anche la delegazione ischitana degli avvocati alla cerimonia d’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine di Napoli. Nell’occasione si è parlato con la presidente del Consiglio, l’avvocato Immacolata Troianiello, anche della questione della stabilizzazione definitiva per il tribunale dell’isola d’Ischia. Il presidente dell’Assoforense isolana Gianpaolo Buono si è detto soddisfatto dell’esito dell’incontro: «Abbiamo programmato alcune iniziative a supporto di questa giusta causa, a partire da una visita a Ischia da parte di una delegazione del nuovo Consiglio, fino a una serie di incontri tesi alla qualificazione professionale come avveniva in passato, con la cooperazione tra Consiglio dell’ordine e la nostra associazione». All’incontro erano presenti diversi consiglieri appena eletti, l’intero direttivo dell’Assoforense e alcuni colleghi dell’isola d’Ischia: «Da tempo avevamo programmato questo incontro col nuovo Consiglio, e l’incontro secondo me è stato molto proficuo, sia in termini di conoscenza coi nuovi componenti, sia in proiezione futura», ha concluso l’avvocato Buono.

Tra pace e perdono L’occasione della trasferta napoletana è stata anche l’occasione per sugellare la riappacificazione tra il presidente Buono e il segretario contestato Francesco Cellammare durante l’ultima assemblea degli avvocati che ha deciso per il rinnovo del consiglio direttivo il prossimo 7 luglio.

Una riappacificazione è arrivata dopo giorni di crisi e dopo che il clamore e la distanza delle posizioni sono sfumate con il passare dei giorni. Ora si pensa già alla candidatura comune e alla gestione morbida e coordinata dell’Assoforense in vista del rinnovo delle cariche associative.

Lo scontro tra Buono e Cellammare era scoppiato, in maniera particolare, al termine della confusionaria assemblea dell’associazione allorquando il presidente aveva chiesto di conservare – in maniera anomala rispetto alla prassi consolidata – lui le copie del verbale dell’assemblea e le famose deleghe per arrivare al numero legale. Giorni di rapporti tesi e di annunciate scissioni che, poi, hanno lasciato il tempo di quel momento… E in vista delle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche, la pace confermata ieri, annuncia molto.

