Assoforense, oltre la terra di mezzo. Due presidenti, sei consiglieri, 172 soci

Partiamo subito con una premessa: vi voglio bene! Tutti (anche chi poteva essere più riconoscente)! Lo ripeto, quello che leggerete non è contro tizio o contro caio, contro uno o contro l’altro, a favore di uno o di un altro, non sto né con quello e né con quell’altro: è solo la cruda valutazione di uno che dal 23 settembre ha trascorso un po’ di tempo a Via Michele Mazzella, ha fatto nuove amicizie, ha rafforzato alcuni rapporti, ha ritrovato rapporti antichi e oggi guarda all’Assoforense con la severità di chi, senza interessi diretti o meglio, con l’interesse diretto totalmente contrario alla battaglia, crede che la stabilizzazione della Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli sia una conquista sociale e di tutti. E sono convinto che, come comunità, siamo chiamati ad una battaglia contro uno Stato inadatto a trovare soluzioni, inadatto a comprendere le esigenze dei territori e, soprattutto, lontano dalla realtà dei comuni cittadini.

Il 7 luglio, come vi abbiamo già detto, si voterà per il rinnovo delle cariche associative del sodalizio degli avvocati. Due candidati alla presidenza: Alberto Morelli e Francesco Cellammare. Sei candidati alla carica di consiglieri per i sei posti disponibili: gli avvocati Cristiano Rossetti, Pasquale Pacifico, Raffaele Pesce, Imma Capuano e poi Carmine Passaro e Vito Manna.

Alla carica di componente della commissione di garanzia, invece, gli avvocati Antonio Iacono, Luciano Venia e Alberto Barbieri.

Dalle urne non ci aspettiamo nessuna sorpresa: basta un voto per essere eletti. Gli avvocati di Ischia hanno offerto al loro king maker il bis perfetto. Quello che a Gianpaolo non è riuscito a Via Iasolino, è riuscito a Via Michele Mazzella.

Un’elezione già scritta figlia di un sistema che doveva essere riconfermato ma Gianpaolo ha voluto regalarsi un’altra performance tuttavia, però, lo scontro tra Francesco Cellammare e Alberto Morelli non è da prendere sottogamba. Entrambi, Cellammare e Morelli, possono vantare su una loro comodità a stare nella terra dei “senza cravatta”: una tribù indigena di laureati in giurisprudenza ma che, di fatto, sono rimasti al quinto superiore. Morelli e Cellammare, vivono questo lo “stare comodi” tra quelli che si permettono di andare in udienza anche solo con a camicia di lino bianco che depone male per la categoria.

Nella società dell’apparenza, in quella in cui il fit check è un obbligo, dirci che l’abito non fa il monaco è molto da boomer! E’ vero che indossare un abito da migliaia di euro e stare seduto in modo sguaiato in udienza (penale) con tanto di sigaro in bocca fa lo stesso “cringe” al pari di chi si trova a suo agio nell’altra sala, quella entrando sulla sinistra.

Vittime di questo infinito confronto-scontro tra quelli di “Piazza San Rocco” contro quelli “della Starza”, come se il mondo fosse diviso solo in queste due grandi porzioni, gli avvocati di Ischia hanno scelto, in partenza, che il loro futuro debba essere segnato da quelli dei “senza giacca” e che le sorti di una battaglia importante per tutti debba partire ancora più svantaggiati.

Conosco Alberto Morelli e Francesco Cellammare da tanti anni e non vorrei che queste parole potessero essere lette come un attacco nei loro confronti. È solo una valutazione, sociale e civile, rispetto alla scelta che hanno compiuto proponendo la loro candidatura a presidente dell’Assoforense. Il primo condiviso con il direttivo uscente, il secondo, invece, come segnale di rottura rispetto alle decisioni del direttivo uscente.

Chiunque sia il vincitore, oltre ad organizzare un corso di “nodi di cravatta” per gli iscritti (anche se non sono trascorsi i 90 giorni), dovrà fare conti con il direttivo (nei fatti già eletto perché sono sei candidati per sei posti disponibili) che ha già una maggioranza chiara. Anche perché, diciamocelo, non poteva essere tutto nero. Il gruppo di quattro (Rossetti, Pacifico, Pesce, Capuano), nei fatti, sarà il “commissario” del presidente eletto, oltre al controcanto di Carmine Passaro e, forse, di Vito Manna (ma nutro qualche dubbio), saranno i veri “Satrapi” dell’Associazione.

Il disegno di Gianpaolo Buono si chiude con la potenziale elezione di Alberto Morelli e la consegna dell’associazione nelle mani di tutti quelli che, è triste ma è vero, gli hanno tirato le pietre. Una sorta di sfida finale alla democristiana maniera: “giocate voi, a me non piace più”.

Se vogliamo, con un pizzico di malafede e un po’ di retropensiero, forzando la mano e tirando i concetti al loro limite, come quello che prende il pallone e se ne va dicendo il pallone è mio. Anche se, però, da qui a vederlo seduto con i fascicoli davanti e la scritta illuminata “il tribunale è mio” ce ne passa…