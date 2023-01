Associazione Ischitana Amici del Presepio, un pensiero a Casamicciola

Chi ci segue, lo sa: l’Epifania è il giorno della festa e delle premiazioni dell’Associazione ischitana amici del presepio, ma quest’anno l’evento è stato riformulato dando una spinta ancora più grande alla solidarietà.

“Carissimi Amici del Presepe – scrivono gli Amici del Presepio di Ischia -, quest’anno trascorso ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori. Siamo tutti addolorati per i tragici episodi di Casamicciola e tutta l’Isola piange ancora i suoi figli volati in cielo.

Ed è soprattutto per questo che non abbiamo dato corso alla manifestazione annuale della festa del presepe insieme in famiglia.

Veniamo da due anni difficili di restrizioni e ripartire è sempre difficile, noi ci stiamo provando, e ce la mettiamo tutta. Dopo aver costruito il grande presepe scenografico nel palazzo vescovile, abbiamo avuto un tentennamento nell’aprire al pubblico, ma Sua Eccellenza il Vescovo Gennaro Pascarella, con grande spirito di umiltà e devozione verso il mistero della nascita di Gesù, ci ha dato la forza di reagire e dare speranza con il simbolo della nascita del Cristo.

Ci aiuta tanto la fede e la speranza che tutto possa essere vissuto nell’amore per il prossimo e quindi costruire presepi insieme e stare insieme e creare amore che unisce è lo scopo della nostra mission.

Non abbiamo abbandonato quindi le idee che ogni anno ci spingono a fare sempre di più, ed ecco nata l’iniziativa con l’aiuto dei commercianti del borgo di Ischia ponte, di creare un piccolo percorso di Presepi esposti in Vetrina, creando un itinerario che facilita la passeggiata al centro Storico di Ischia; sicuramente un progetto da sviluppare nei prossimi anni. “

Un percorso nel percorso, quello lanciato dall’associazione isolana e molto seguito da turisti e residenti che, ne sono certi, verrà implementato coinvolgendo sempre più realtà.

“Quindi – dichiara il presidente AIAP Ischia, Pasquale Di Massa, insieme a tutto il direttivo e componenti dell’associazione – il nostro è un arrivederci presto per condividere insieme nuove idee e nuove iniziative con al centro sempre la famiglia di Nazareth”