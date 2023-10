Associazione Ischitana Amici del Presepe: bando per 3 concorsi!

L’Associazione Ischitana Amici del Presepe in occasione delle festività Natalizie 2023 sull’Isola d’Ischia, vuole ripartire con un ambizioso programma che vede l’esposizione al pubblico di molti presepi e ben tre concorsi di presepi divisi in varie categorie.

“Sempre nell’ottica di promozione della nostra storia e del nostro antico territorio fatto di mare e terra (il remo e la zappa come elementi base della nostra società, come sottolineato in vari libri che raccontano le origini della nostra isola) la particolarità del presepe ischitano – ci dichiarano gli Amici del Presepe – risiede nei dettagli architettonici e di costume: in tutti i nostri diorami e presepi lo scoglio rappresenta vari scorci della nostra isola, quelli più originali e quelli più rappresentativi. Si parte dalle casette in stile ischitano, come quelle con l’iconico tetto a cupola (cosiddetto l’asteco vattuto di lapillo) e quelle con il collo d’oca che forma la scala che dalla cantina porta al piano superiore. Ma poi, con il nostro territorio, si può veramente spaziare e divertirsi con i tanti monumenti costruiti nel tempo dai nostri avi, come il Castello Aragonese, il Torrione e l’acquedotto dei Pilastri, ma anche quelli naturali come il fungo a Lacco Ameno, il becco dell’aquila a Forio, il gorilla dell’Epomeo, lo scoglio a forma di nave e di elefante, e molti altri ancora.”

Partendo da questi elementi, che rendono il presepe ischitano unico nel suo genere, per questo anno l’Associazione Ischitana Amici del Presepe rilancia e raddoppia, anzi triplica!

“A partire da oggi, grazie al supporto che da sempre la testata giornalistica Il Dispari ci offre, vengono indetti ben tre concorsi: il concorso dedicato al presepe realizzato all’interno delle chiese dell’Isola d’Ischia, il concorso dedicato presepe realizzato da privati ed esposti al pubblico e, infine, il concorso dedicato ai presepi in famiglia, quello cioè creato in casa assecondando magari la fantasia dei propri figli, attraverso il quale si sentirà quel calore della sacra famiglia di Betlemme che illumina i nostri cuori. Quest’ultimo concorso verrà premiato dalla testata isolana del Dispari e si potrà partecipare anche inviando semplici foto che verranno condivise sulla pagina Facebook dedicata. In una prima selezione verranno individuati i presepi più caratteristici e rispondenti allo stile ischitano i cui tratti sono stati delineati poco sopra, e questi saranno giudicati da una apposita commissione, che si recherà presso i partecipanti per stilare, poi, la graduatoria finale” concludono i nostri amici dell’associazione.

Sotto quindi con colla, carta, cartone, polistirolo, sughero, pittura, stucco e quanto la vostra immaginazione consiglia, tutte le idee sono buone quando si crea insieme, con l’amore per il presepe. Di seguito troverete i contatti dei responsabili dell’Associazione Ischitana Amici del Presepe che potete contattare per consigli e domande sui concorsi e sulle tecniche di realizzazione dei presepi. Buon presepe a tutti

L’ AIAP

Presidente Pasquale Di Massa3389137835 – Luigi Iacono 3389285748

Email: aiapischia@gmail.com

Pagina facebook; www.facebook.com/Aiapischia/