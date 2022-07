Assistenza in mare a Sant’Angelo, la Capitaneria soccorre 8 persone

Andare per mare sembra facile. Spesso l’immagine del timone, del motore e dei grandi spazi ci illudono. Il mare merita rispetto soprattutto perchè, non perdona. Oggi pomeriggio, quando erano più o meno le 16.30, il 2° Capo Sc. Np/Pn Giovannangelo Piccardi di servizio presso Delemare Sant’Angelo notava un natante da diporto con il motore in avaria che veniva spinto sulle scogliere a protezione dell’istmo di Sant’Angelo. Una posizione complicata e una condizione di pericolo certa. Con rapidità, Piccardi usciva con un mezzo nautico e riusciva ad evitare la collisione del fuoribordo con gli scogli. A bordo c’erano otto persone di cui tre bambini. Tutto è bene quel che finisce bene!