Assistenza domiciliare. Ecco il bando pubblico del comune di Casamicciola

Casamicciola Terme . L’amministrazione informa i cittadini di Casamicciola Terme del Bando Pubblico per ‘Servizi assistenza/autonomia ai portatori di handicap e agli anziani’, Servizio di Assistenza Domiciliare, per l’anno 2021. Il bando è rivolto alle Persone anziane ( >65 anni ) certificate e non autosufficienti ( 100%) e alle Persone, minori e adulti, in situazioni di gravità ai sensi dell art. 3 comma 3 legge 104/1992. È possibile presentare domanda con la specifica documentazione entro e non oltre il 27 gennaio.