Assicurazione auto: cosa fare in caso di rottamazione

La scelta dell’assicurazione è una delle prime preoccupazioni per chi decide di acquistare un’auto. Spesso l’acquisto di una vettura è accompagnata anche dalla rottamazione della vecchia utilitaria. E l’assicurazione? Vediamo insieme quali soluzioni offre il mercato.

RCA: COSA SUCCEDE SE ROTTAMI LA TUA AUTO?

Con l’assicurazione auto online Zurich Connect ad esempio, oltre che scegliere comodamente il preventivo adatto a te, hai la possibilità di poter gestire anche la sospensione o il passaggio di una polizza da un veicolo all’altro.

A seguito dei tanti incentivi statali, infatti, puoi decidere di rottamare la tua vecchia vettura per comprarne una nuova. In questo caso, che fine fa la tua RC Auto? La polizza assicurativa infatti segue il veicolo in tutte le sue fasi. Dunque? Vediamo alcune ipotesi in concreto.

ROTTAMAZIONE AUTO: L’ASSICURAZIONE SEGUE LA NUOVA VETTURA?

La risposta è sì, l’assicurazione auto segue la vettura. Se decidi di rottamare il tuo veicolo comprandone contemporaneamente uno nuovo, l’assicurazione si può trasferire dalla vecchia alla nuova autovettura. In questo modo potrai continuare a sfruttarne tutti i benefici fino alla normale scadenza. In quella data potrai liberamente scegliere di stipulare una nuova polizza magari con formule più convenienti o provvedere semplicemente al rinnovo.

ROTTAMAZIONE O DEMOLIZIONE: CHE STRADA SCEGLI PER LA TUA VECCHIA AUTO?

Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci, oltre alla rottamazione, anche quella di demolire la tua vecchia utilitaria. Per rottamare un veicolo bisogna rivolgersi o a un demolitore, o a un concessionario che provvederanno a istruire la pratica.

E la polizza assicurativa che fine fa? In un primo caso, ossia nel caso in cui alla rottamazione non corrisponda un nuovo acquisto per un tempo prolungato, devi interrompere l’RCA e puoi chiedere un rimborso per il premio non usufruito. Nell’ipotesi invece in cui tu voglia acquistare una nuova vettura solo dopo aver demolito la vecchia, allora puoi procedere sospendendo l’assicurazione ma hai tempo solo fino a un massimo di un anno.

