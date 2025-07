“Assenza di un interesse pubblico prevalente” così il TAR ha “mazzolato” il comune di Casamicciola e salvato il tassista

Colpo di scena a margine della stagione turistica sull’isola d’Ischia. Con un decreto pubblicato il 17 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’avvocato Vito Mazzella, difensore del tassista, ordinando al Comune di Casamicciola Terme la restituzione immediata della licenza taxi ritirata solo due giorni prima. Una decisione netta che smentisce l’operato dell’amministrazione comunale, bollando come giuridicamente infondato il presupposto del provvedimento sanzionatorio.

LA VICENDA – Tutto ha inizio con l’Ordinanza Dirigenziale n. 47 del 4 luglio 2025, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza taxi intestata al ricorrente, rendendo l’atto immediatamente esecutivo. Il ritiro del titolo autorizzativo è avvenuto il 15 luglio, data in cui è stata notificata la misura e contestualmente eseguita la sospensione.

A quel punto, l’avv. Vito Mazzella ha impugnato l’ordinanza chiedendone la sospensione urgente ai sensi dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo. Il 16 luglio, però, con decreto presidenziale n. 1605/2025, l’istanza monocratica è stata rigettata: secondo il TAR, il periodo di sospensione risultava già decorso. Una valutazione che il legale ha subito contestato, segnalando un errore nella ricostruzione temporale dei fatti: la sospensione era stata notificata e aveva iniziato a produrre effetti proprio il 15 luglio, il giorno stesso della presentazione del ricorso.

IL RIBALTAMENTO – In meno di 24 ore, lo stesso TAR ha fatto marcia indietro. Con decreto del 17 luglio 2025, firmato dal presidente Paolo Corciulo, il tribunale ha riconosciuto l’inesattezza giuridica della precedente decisione: “La decorrenza del termine di efficacia non dipende dalla consegna spontanea della licenza, quanto dalla notificazione del provvedimento” – si legge nel provvedimento – e “non risulta alcuna notificazione anteriore al 15 luglio, data da cui deve dunque decorrere la sospensione”.

Non solo. Il TAR ha sottolineato l’assenza di un interesse pubblico prevalente che potesse giustificare l’esecuzione immediata della sospensione, parlando apertamente di “grave pregiudizio derivante dalla sospensione dell’attività, quale unica fonte di sostentamento per la famiglia del ricorrente”. Dunque, “non sussistendo preminenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica”, l’istanza è stata accolta e il Comune è stato obbligato a restituire la licenza.

LE ACCUSE DELL’AVVOCATO MAZZELLA

Nel ricorso presentato al TAR, l’avv. Mazzella ha rivolto critiche severe all’Amministrazione comunale, accusandola di aver adottato un provvedimento “viziato da un complessivo difetto di istruttoria, carenza motivazionale, abuso di potere e sviamento dell’azione amministrativa”. Il legale ha denunciato la mancanza del parere obbligatorio della Commissione Consultiva comunale e l’esecuzione immediata della sospensione, definendola “abnorme, sproporzionata e lesiva del diritto di difesa”. Secondo Mazzella, il ritiro della licenza contestualmente alla notifica avrebbe impedito al tassista qualsiasi possibilità concreta di ricorrere alla giustizia amministrativa in tempo utile. Ancora più gravi, secondo il legale, sono le modalità con cui sarebbe stata ignorata l’esistenza di un ricorso pendente al Prefetto e la disparità di trattamento rispetto ad altri tassisti sanzionati per identiche presunte violazioni, senza però subire analoghi provvedimenti. “Un’amministrazione non può trasformare il potere sanzionatorio in strumento punitivo personale”, ha dichiarato Mazzella, chiedendo l’annullamento integrale dell’ordinanza comunale.

GESTIONE DISCUTIBILE

La vicenda mette in luce una gestione discutibile del potere sanzionatorio da parte del Comune di Casamicciola Terme. La condotta amministrativa è stata censurata dal TAR per l’assenza di un interesse pubblico tale da giustificare il sacrificio del diritto al lavoro in piena stagione turistica. È significativo che il Tribunale, pur non rilevando un errore materiale nella sua prima decisione, abbia riconosciuto un errore giuridico (error in iudicando), revocando il precedente decreto e affermando la necessità di una tutela effettiva e immediata.

PROSSIMA UDIENZA

La trattazione collegiale è fissata per il 4 settembre 2025. Nel frattempo, il tassista potrà tornare a lavorare, ma la battaglia legale prosegue. Per ora, però, il TAR ha dato un chiaro segnale: il potere amministrativo non può essere esercitato a danno dei diritti fondamentali, specie in assenza di motivazioni solide e di rispetto delle garanzie procedimentali.