Assembramenti serali al lido di Ischia. Commerciante chiede intervento del 112. Il fatto è accaduto in via D’Avalos dove, pare vi fossero diverse decine e ragazzi. Il commerciante di rientro presso la portò abitazione dopo aver chiuso la sua attività commerciale nell’ultimo giorno di apertura prima del previsto lockdown davanti alla massiccia presenza di persone, giovanissimi in età scolare, alcuni anche senza mascherina, ha redarguito i presenti dicendogli di mettere laMascherina . La risposta è stata tutt’altro che accomodante, i ragazzi hanno risposto in malo modo spingendo l’uomo a segnalare la presenza di assembramenti al 112. Una vicenda che in ogni caso, ci spiega l’uomo che ha contattato la nostra redazione, mette in evidenza e rilevava in ogni caso “la contraddizione di un paese che impone alle aziende di stare chiuse e tiene i suoi ragazzi a ciondolare in strada, senza andare a scuola, incuranti della gravità della situazione. Un paese assurdo. Altro che prevenzione del contagio e salute pubblica ! Siamo al paradosso e all’assurdo di un paese distrutto che alleva irresponsabili e poi li giustifica …”.