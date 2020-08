Assembramenti al porto di Ischia, rientro da “bollino nero”

Una domenica sera da “bollino nero” per le ripartenze. Ecco come potremmo definire quanto sta accandendo in queste ore al porto di Ischia dove i mezzi che lasciano la nostra isola sono letteralmente presi d’assalto.

“Video girato poco fa da una mia amica a Ischia Porto (il video è stato realizzato nel tardo pomeriggio di domenica 30 agosto 2020)..Domani quindi chiuderanno TUTTE le compagnie di viaggio d’ Italia? Funziona così giusto? Vorrei solo capire” scrive Giorgia Bracci sul suo profilo Facebook.

Ed in effetti, ciò che si vede è davvero incredibile: centinaia di persone sono ammassate in attesa dell’imbarco, con assembramenti ovunque e poco rispetto delle regole anticovid19.