Assemblea del Cisi per il bilancio

L’Assemblea dei soci del Cisi in liquidazione è convocata per mercoledì 13 settembre alle ore 11.30 in prima convocazione e per giovedì 14 alle 16.30 in seconda. Sotto la presidenza di turno assegnata al sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale i primi cittadini, il liquidatore unico dott. ssa Annamaria Scotto e i revisori dei conti dott. Filippo Cuomo, dott. Gerardo Sorrentino e dott.ssa Francesca Cassese dovranno discutere un ordine del giorno formato da soli due punti: 1. Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Salvaguardia degli equilibri di bilancio; 2. Varie ed eventuali. Con l’assistenza del responsabile finanziario rag. Salvatore Marino.