Assemblea Cisi, decisioni cruciali da adottare: «Disciplinare i poteri del Cisi sull’Evi»

Dopo le tensioni dei mesi scorsi sui concorsi all’Evi, i lavoratori somministrati e le assunzioni stagionali, si riunisce nuovamente l’assemblea del Cisi, convocata per lunedì 4 agosto in prima convocazione e martedì 5 in seconda, sempre alle ore 10.00, presso il municipio di Ischia.

Come è prassi, dopo sei mesi, cambia la presidenza dell’assemblea, che passa dal sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino a quello di Forio Stani Verde.

Dopo le strategie adottate negli ultimi tempi i sei primi cittadini isolani dovranno deliberare sui sei punti all’ordine del giorno, non tutti della medesima “criticità”.

Potranno essere approvati senza problemi i primi due punti, ovvero la nomina del nuovo segretario del Concorso in sostituzione del dott. Andrea Pettinato, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto. Come anche il secondo, ovvero l’approvazione del bilancio Evi 2023. In assemblea verrà fornito l’indirizzo per l’approvazione del bilancio 2023, mentre per quello del 2024 se ne riparlerà dopo la transazione con il Cisi.

Al terzo punto, la «richiesta Evi di nulla osta per ruolo soggetto attuatore per lavori urgenti richiesti dal Commissario Ricostruzione (giusta pec del 23/04/2025)». Il Consorzio dovrà autorizzare la nomina a soggetto attuatore degli interventi richiesti da Legnini.

Al punto 4) «Determinazioni relative alla pec del Presidente EVI spa del 02/07/2025». La richiesta è stata formulata per disciplinare i poteri del Cisi sull’Evi e le deleghe al presidente. E questo argomento potrebbe rivelarsi più “ostico”.

Il quinto punto riguarda «indirizzo ad EVI per verificare ogni possibilità di partecipare alla gara per individuazione soggetto privato del nuovo gestore d’ambito e poi relazionare al CISI per eventuale autorizzazione». Una questione cruciale, in quanto si tratta di conferire un mandato esplorativo al presidente per valutare se l’Evi può partecipare, in RTI, alla gara per la gestione dell’ATO. Un aspetto fondamentale per la sopravvivenza della stessa Evi e il mantenimento del personale sull’isola. Dunque sicuramente un argomento da affrontare con la dovuta attenzione.Infin

e, al sesto punto: «Relazione in merito all’incontro sindacale del 3 luglio 2025, con particolare riferimento alle istanze di incremento dell’organico operativo di Evi SpA». Questioni che appunto hanno richiamato l’attenzione dei sindacati e sulle quali relazionerà l’avv. Rossella Buono, presidente del Cisi nominata dal Comune di Serrara Fontana.

La “carne a cuocere” non mancherà e ci sarà da verificare quali determinazioni assumeranno i sindaci isolani, e soprattutto il clima del confronto.