Assemblea avvocati. Di Scala: “Il governo conferma le sue promesse”

con l’avvocato Maria Grazia Scala, in questo caso nella duplice veste sia di legale che di coordinatore di Fratelli d’Italia dell’isola d’Ischia, facciamo il punto al termine dell’Assemblea degli avvocati.

Mi sembra di capire che il tema cruciale sia la stabilizzazione. Sappiamo che la stabilizzazione è una decisione politica e in questi anni ne abbiamo sentite tante. Qual è l’aggiornamento, quali sono le voci che arrivano dal Parlamento in questa direzione?

“Finalmente pare che ci sia una luce in fondo al tunnel. Io ho sentito il senatore Sergio Rastrelli e anche l’onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, naturalmente, che sono coloro che hanno assunto l’impegno diretto e finora hanno dimostrato di averlo mantenuto, per la stabilizzazione del nostro tribunale. Proprio ieri ho sentito il senatore Sergio Rastrelli che mi ha confermato la notizia già della scorsa settimana, che è all’esame del Senato una proposta di legge che abbia ad oggetto la revisione dell’intera geografia giudiziaria.

E proprio in relazione a questa proposta di legge, vista la particolarità dei territori che essa va a toccare, a coinvolgere, è stata istituita all’interno della Commissione Giustizia una sottocommissione, definiamola così, una sorta di Consulta che procederà in vista dell’adozione del provvedimento finale. In sostanza in Senato si procederà al ridisegno della geografia giudiziaria con particolare attenzione alle zone insulari e in primis ad Ischia. Una notizia che ci conforta e speriamo di non dover stare ad elemosinare un’ulteriore proroga dopo l’estate».