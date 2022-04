Un 25 aprile alla riscoperta dell’Isola d’Ischia , con numeri più che incoraggianti per la ripresa del turismo. Anche se come al solito no sono mancate le polemiche sui trasporti e la viabilità che, purtroppo, lasciano ancora a desiderare. Nel weekend lungo che coincide con il 77esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dalle truppe nazifasciste, sono migliaia le persone che hanno scelto come meta la più grande delle Isole del Golfo di Napoli. Secondo le stime elaborate dalla Capitaneria di Porto di Ischia risultano 54.063 passeggeri in transito dal venerdì 22 aprile a lunedì 25 aprile.

I passeggeri in arrivo sono stati nello specifico 28.681. Quelli partiti risultano essere pari a 25.382. I veicoli che hanno raggiunto l’isola sono 2572, Al contrario quelli partito sono stati 2464.

Accanto al flusso di visitatori, tante iniziative in programma in un 25 aprile diverso dal solito, dopo la Pandemia, ma nel pieno dell’emergenza Guerra. Una quattro giorni che ha visto l’isola ripopolarsi con un flusso di viaggiatori che ha visto, sin a venerdi, il tutto esaurito a bordo di molti vettori marittimi in ingresso ed uscita dai tre porti ischitani.

Anche per questo è stato costante il monitoraggio e controllo nei porti da parte del personale della Guardia Costiera, con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli. Tutte le operazioni di sono svolte e in sicurezza senza particolari criticità. Anche in mare non sono stati riscontrati eventi o situazioni pericolose.