“Assalto” alla casa popolare di Forio Prima sbagliano e poi vengono presi. La cronaca del raid della notte di paura

Due persone, una donna con una bambina in particolare, hanno tentato di entrare nell'appartamento da una finestra ma hanno sbagliato abitazione svegliando nel cuore della notte un anziano che ha rischiato di morire dalla paura.

I vicini, allarmati dal trambusto hanno allertato carabinieri e polizia che hanno bloccato la donna cogliendola in flagranza di reato. Identificata, secondo quanto rivelano le nostre fonti, si è giustificata sostenendo di essere “terremotati di Casamicciola Terme“ in cerca di alloggio dopo essere stati invitati a lasciare gli hotel dove erano alloggiati a seguito del sisma del 21 agosto 2017. In realtà la donna, circa 30 anni abita a Casamicciola, ma non è originaria del’Isola d’ischia.

Segnalata alle autorità intervenute, ora rischia per la denuncia con l’accusa di invasione di edifici e danneggiamento e per aver tentato di occupare abusivamente una casa popolare nel Rione Umberto I a Forio in una delle zone più densamente abitate dell’isola.

Erano circa le 3,00 della notte tra lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio quando i soggetti denunciati si sono avvicinati all’alloggio individuato e hanno iniziato a forzare una finestra, poi, a quanto ci è dato apprendere sono passati ad un portone d’ingresso riuscendo a scardinarlo ed entrare. Avevano però sbagliato alloggio. L’interno si trovava un anziano svegliato di soprassalto dal trambusto e dal caos. L’uomo destatosi nel bel mezzo del sonno, secondo un primo racconto, spaventato e sotto shock ha rischiato di morire sul colpo prima di allertare le forze dell’ordine.

Sbagliato l’ingresso i soggetti identificati non si sono arresi. Hanno cosi cambiando appartamento ed accesso. Evidentemente ben imbeccati da qualche gancio locale che tiene a bada gli alloggi popolari per favorirne le occupazioni illecite oltre alle detenzioni illegali già in atto per gli omessi controlli nel merito dei titoli per l’assegnazione, il trio sapeva dove andare!

Abbandonato l’anziano nella sua casa, i sedicenti casamicciolesi si sono recanti all’appartamento vicino riuscendo ad accedervi. Entrati al II piano di “Casa Romano“ nel Rione Umberto I avevano già pianificato il loro futuro quando ogni progetto è stato fermato sul più bello.

La loro azione, infatti, non è sfuggita a un altro condomino dello stabile che, insospettito, ha subito chiamato la sala operativa del 112. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile e una volante della polizia. Le Forze dell’ordine, secondo quanto ci è dato apprendere, hanno sorpreso nel copi mento de reato il soggetto denunciato, intento ad aprire la serranda della finestra, mentre un complice aveva già fatto strada per entrare all’interno dell’appartamento. Gli agenti hanno bloccato i responsabili dell’effrazione in attesa di due pattuglie e volanti di rinforzo. I soggetti identificati, i praticare la donna che abbia a Casamicciola e la sua bambina. La donna è stata denunciata e segnalata ai servizi sociali. A procedere sul caso sono gli uomini dei carabinieri agli ordini del capitano Angelo Pio Mitrione.

Sulla vicenda, ovviamente, le forze dell’ordine e le autorità amministrative locali, il sindaco di Forio, i vertici della ERP saranno chiamati a fare chiarezza. Cosi come saranno chiamati a chiarire la detenzione ed il reale sfruttamento dell’alloggio.

I termini per la presentazione dei documenti per la determinazione del canone degli alloggi ERP e per la regolarizzazione delle occupazioni improprie, rispettivamente indicati agli artt. 22 e 33 del Regolamento 11 del 28 ottobre 2019 per questo 2020 sono stati provati in seguito all’Emergenza COVID-19. In particolare: la presentazione dell’ISEE ed ogni altra documentazione necessaria per la determinazione del canone di locazione, da parte degli assegnatari di alloggi ERP agli Enti Gestori, è fissata al 20 settembre 2020; la presentazione di istanze di regolarizzazione, da parte di nuclei familiari che occupino senza titolo legittimo alloggi ERP, è fissata al 20 luglio 2020.