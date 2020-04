ASL, sprechi e polemiche. La Di Scala: “Le palle di D’Amore e De Luca”

Con un video, schietto e senza mezzi termini, Maria Grazia Di Scala ha replicato ai comunicati “distrai cittadini” dell’ASL Napoli 2 Nord. Nei giorni scorsi, infatti, il consigliere regionale aveva portato in evidenza il costo del “traffico dei tamponi”, così come lo abbiamo denominato noi de Il Disapri. 31 mila euro per servizi resi in 24 giorni. Ma il video è chiaro e non ha bisogno di altri commenti. Alzate l’audio!