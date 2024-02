ASL, Ispezioni in corso: Nello Carraturo e Teresa Coppola “salutano”

Sono poche righe. Poche righe che, però, liberano tante aziende da una pressione ingiusta e da una mala amministrazione che va avanti da anni. Indisturbata.

Il Capo Dipartimento di Prevenzione ha disposto che in attesa di chiarimenti da parte del Servizio Ispettivo Amministrativo e del Servizio Ispettivo Sanitario, che la dott.ssa Teresa Coppola assuma – in via provvisoria – le funzioni della USOD Ischia e Procida e il dott. Nello Carraturo assuma le funzioni della dott.ssa Coppola quale Referente del Servizio Epidemiologia e Prevenzione.

Il 7 febbraio diventa una giorno storico per Ischia, per le sue aziende e per i suoi imprenditori. Forse giustizia arriva.

Resta da attendere, tuttavia, di conoscere bene quello che è il lavoro di servizi ispettivi sia amministrativo, sia sanitario. Senza dimenticare, tuttavia, che qualche procedimento penale resta ancora pendente. Per ora è festa grande. Fuori dall’ASL

La nota è stata inviata ai destinatari, al direttore Iervolino, al GRU e ai due servizi ispettivi