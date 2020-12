“Asilo Sentinella“. Fra i due litiganti il terzo gode: “Lo stabile è del demanio”

La vicenda dell’asilo a La Sentinella scrive, tra le righe di una nota dell’agenzia del Demanio, il suo penultimo atto e, tra i due litiganti il terzo gode: “Lo stabile è dello Stato“. Appena una settimana fa il TAR Campania aveva scritto la parola fine nella contesa sulla proprietà instauratasi all’indomani del sisma tra Ente Locale e Curia Vescovile. il comune di Casamicciola aveva perso ed il tribunale amministrativo almeno in questo senso aveva scritto quella che sembrava l’ultima pagina dell’epopea giudiziaria e politica legata alla vicenda dell’immobile conteso tra Enti, tra Stato e Chiesa per cosi dire. Una storia di più procedimenti poi riuniti in un unico ricorso. Forse per un capriccio o forse no. Fatto sta che la giustizia, con una buona dose di una certa politica, aveva reso il suo verdetto e di sicuro il governo del sindaco Giovan Battista Castagna non ha fatto una buona figura, anzi ha forse evidenziato la scelta sbagliata e l’ennesimo spreco di risorse pubbliche. Oggi, dopo tanto caos, il demanio avoca a se il diritto di proprietà sul bene. La verità dell’agenzia in una PEC trasmessa alla regione Campania, alla avvocatura dello Stato ed ovviamente al comune. E ora chi lo dice al Vescovo Lagnese ? Ironia a parte è stato evidenziato che non vi sono atti comprovanti che il bene non sia di proprietà dello Stato, anzi, non sono emersi pagamenti o documenti da parte della Curia Vescovile di Ischia, né della Parrocchia di Santa Maria Maddalena che ne ha gestito le sorti per lungo tempo. Anzi ora si chiede al comune di documentare il tutto. Incredibile. Secondo gli esperti del Demanio non c’è ombra di dubbio: quell’esilio è loro, perché costruito con fondi loro!Davvero sembra impossibile che si metta la parola fine su una storia che va avanti ormai da più di tre anni, in una sorta di braccio di ferro che supera ogni possibile immaginazione e che per decenni era stata praticamente dimenticata. Nessuno, prima del sisma 2017 e prima della necessità di trovare spazi da destinare agli usi e agli interessi pubblici, magari una scuola per la Casamicciola distrutta, uno spazio per l’associazioni a tutela dei bambini bisognosi di sostegno, aveva mai badato a quello stabile a chiedere e come ne gestisse la proprietà e le sorti.Insomma l’ennesima, non certo l’ultima, mazzata per il comune e la comunità emersa ora in tutta la sua tragicomica verità dopo anni di oblio.

La nota del demanio: “è emerso che il compendio in argomento, con tutta probabilità, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Nessuna prova fornita dalla curia“. Ulteriori chiarimenti chiesti al comune

Ma leggiamo insieme il contenuto del documento afferente l’Immobile denominato “Asilo infantile Maria SS. Immacolata” ed i relativi Accertamenti.

“ Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che l’Agenzia del Demanio, istituita con D.Lgs n. 300 del 30 luglio 1999, art. 57, agisce per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è titolare delle funzioni dominicali in materia di demanio e patrimonio immobiliare dello Stato.

Nell’espletamento dei suddetti compiti istituzionali, si significa che, a seguito degli accertamenti effettuati in relazione al bene immobile sito in Casamicciola Terme, censito catastalmente con fg. 1, p.lla 318 denominato “asilo infantile Maria SS. Immacolata”, il quale risulta essere stato oggetto di lavori di finalizzati alla costruzione di un asilo infantile nella prima metà degli anni 60’ in forza della L. 24.07.1962 n. 1073 a cura della Parrocchia di S. Maria Maddalena in Casamicciola con gli stanziamenti previsti dall’art. 15 della citata normativa, erogati con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 163 del 17.07.1963 a copertura dell’intero importo, è emerso che il compendio in argomento, con tutta probabilità, appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato“.

Insomma siamo ancora nella sfera dei forse, dei quasi e dei verificheremo che. In ogni caso siamo difronte ad un documento dal contenuto pesante. Infatti, l’agenzia evidenzia inoltre che “Al riguardo si evidenzia che la citata disposizione, all’ultimo comma, testualmente prevede: ” Lo Stato si riserva la comproprietà degli edifici di cui al presente articolo per la quota parte corrispondente al contributo concesso. La manutenzione degli edifici grava sugli enti e istituzioni che gestiscono le scuole (quale corrispettivo di locazione per la quota di proprietà dello Stato). Il contributo può essere riscattato con quote ventennali senza interessi”.

Nel merito si sottolinea che, a seguito di diverse richieste di esibizione documentale rivolte alla Diocesi di Ischia e alla Parrocchia di S.Maria Maddalena, nonché a valle di approfondite ricerche appositamente effettuate presso l’Archivio Centrale di Stato, non è stato reperito alcun documento contabile o amministrativo comprovante l’avvenuto riscatto del prestito di cui sopra“.

Ciò premesso, come da indicazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato che è stata notiziata della nota pet per conoscenza, il Responsabile dell’Agenzia del Demanio Pierpaolo Russo ed il Referente Antonio Orlando

Con il Direttore Regionale Paolo Maranca chiedono all’ente locale di voler notiziare, con ogni consentita urgenza, la Scrivente agenzia in merito ad eventuali trasferimenti del cespite nella consistenza della Regione Campania “avvenuti nel tempo ex art. 8 L. 26.06.1965 n. 717, ex art. 139 L. 02.05.1976 n. 183, ovvero ex D.P.R. 06.03.1978 n. 218, avendo cura di trasmettere i relativi atti“.

Insomma la saga dell’Asilo a La Sentinella prosegue e di certo ne vedremo delle belle. Nuove contese giudiziari e nuove narrazione burocratiche ci attendono. Che tristezza e che paese!