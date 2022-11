Asilo del terrore, domiciliari per “Suor Goretti”. Lo ha deciso il GIP

In attesa del Tribunale del Riesame che sarà chiamato a valutare la bontà di tutta l’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Suor Edda e delle 3 consorelle dell’Istituto Santa Maria della Provvidenza e Comunità educativa a dimensione familiare, il GIP del tribunale id Napoli, la dottoressa dr.ssa Federica De Bellis ha concesso per Suor Georgette gli arresti domiciliari al posto di quelli in carcere e che saranno scontati in una struttura religiosa del Lazio.

Una pronuncia, questa, che ricalca la severità dell’ordinanza stessa se consideriamo che la Suora era stata destinataria di un “doppio” arresto.

A carico della 55enne del Madagascar, il giudice aveva disposto che «Va, infine, specificato che la custodia cautelare in carcere per Rahasimalala Marie Georgette va applicata esclusivamente per il reato di cui al capo a) dell’imputazione, dovendosi escludere, l’applicazione per il reato di cui al capo b) in ragione del limite edittale della pena che non consente di emettere la predetta misura inframuraria. Per il reato di cui al capo b) si applica, dunque, la misura cautelare degli arresti domiciliari in un luogo idoneo, non frequentato da minori, che potrà eventualmente essere individuato in caso di revoca/sostituzione della misura applicata per il reato di cui al capo a)».