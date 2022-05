ASD Olympic Judo, prima società su 25 partecipanti!

L ‘Olympic Judo Forio ha preso parte stamattina alle Qualificazioni Regionali per le Finali del Campionato Italiano Juniores .

“Abbiamo partecipato – ci raccontano i responsabili – con Simone Sbrogna cat. 100 kg. E Giulia Bianculli cat. 57 kg. Il nostro Simone Sbrogna gia’ era qualificato di diritto alle Finali di Ostia RM del prossimo 14 maggio in virtu’ delle recenti prestigiose medaglie conquistate a Lignano -ORO- e Genova -BRONZO- negli ultimi 2 Trofei Internazionali Juniores . Simone Sbrogna e’ attualmente il nr. 7 in Italia per la sua categoria. Per quanto riguarda Giulia Bianculli stamattina la nostra atleta pur classificandosi al 2° posto Medaglia d’Argento non riesce a centrare la qualificazione, cedendo il passo ad una piu’ esperta Judoka di Scampia.

Torniamo da questa due giorni di gare consapevoli di aver imboccato la giusta direzione. La nostra societa’ Olympic Judo Forio ieri ha VINTO il Campionato Regionale Fijlkam Cadetti Juniores e Seniores 2022. Andiamo avanti cosi senza fermarci. Un ringraziamento ai nostri atleti che fanno enormi sacrifici per conciliare studio e sport ed ai genitori che permettono con il necessario supporto morale ed economico le attivita’ sportive dei propri figli.”

E arriva anche l’ufficialità di una splendida notizia: la ASD Olympic Judo é la prima società per medaglie!!!